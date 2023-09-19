الأهلى يكتسح المصرى برباعية ويصالح جماهيره بعد خسارة السوبر

اكتسح الأهلي نظيره المصري برباعية نظيفة في مستهل مشواره بالدفاع عن لقب الدوري اليوم الثلاثاء.

وحقق الأحمر أول 3 نقاط في الموسم الجديد من الدوري، بينما فشل المصري في حصد أي نقاط.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

الشوط الأول

وفرض التعادل السلبي نفسه على مجريات الربع ساعة أولى، ولم يستحوذ فريق على الكرة أكثر من الآخر وسط فترة جس النبض.

وبدأ الأهلي خطورته بالدقيقة 17 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق إمام عاشور علت مرمى محمود جاد.

وفي الدقيقة 23 أضاع موديست كرة سهلة داخل منطقة الجزاء، بعدما أخطأ في التسديد أمام مرمى جاد.

وبالدقيقة 33، حاول عبدالمنعم بتسديدة من مسافة بعيدة علت مرمى حارس المصري.

وفي الدقيقة 44 تمكن الأهلي من افتتاح شريط الأهداف في اللقاء، عن طريق المغربي رضا سليم بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من إمام عاشور.

الشوط الثاني

وطرد الحكم باهر المحمدي مدافع المصري بالدقيقة 51، بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف على إمام عاشور.

وأضاع موديست انفرادًا تم بالمرمى بالدقيقة 56 حيث سدد الكرة وتصدى لها محمود جاد

وتمكن بيرسي تاو من تسجيل هدفين في الدقائق 63 و73 بالكربون بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت يمين محمود جاد بعد تمريرات رائعة من محمد هاني وإمام عاشور.

وختم أهداف الأهلي كريم فؤاد العائد من الرباط الصليبي بالدقيقة 88، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد جملة ثلاثية رائعة لم يتمكن منها محمود جاد.

تشكيل الأهلي في المباراة

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم، رامي ربيعة وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا، وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسى تاو، رضا سليم، وأنتونى موديست.