رضا سليم يسجل أول أهداف الأهلى فى الدورى بهز شباك المصرى

تقدم الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب، مساء اليوم، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

هدف الأهلي جاء عن طريق المغربي رضا سليم في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة إمام عاشور ليوقع على أول أهدافه بقميص المارد الأحمر.

وانتقل رضا سليم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي قادمًا من الجيش الملكي المغربي.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مجريات الربع ساعة أولى، ولم يستحوذ فريق على الكرة أكثر من الآخر وسط فترة جس النبض.

وبدأ الأهلي خطورته بالدقيقة 17 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق إمام عاشور علت مرمى محمود جاد.

وفي الدقيقة 23 أضاع موديست كرة سهلة داخل منطقة الجزاء بعدما أخطأ في التسديد أمام المرمى.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

يستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الليلة، مع نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء الثلاثاء موعد مباراة الأهلي والمصري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة الفريق البورسعيدي، غياب 11 لاعبًا عن المواجهة لأسباب مختلفة، وهم: كريم نيدفيد ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة، وأكرم توفيق لاستكمال البرنامج التأهيلي، وصلاح محسن للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

كما تم استبعاد خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو، ومعتز محمد بجانب الثنائى محمود كهربا وحسين الشحات.