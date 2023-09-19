الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تاو يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشفت رابطة الأندية المحترفة عن الفائز بجائزة رجل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والتي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2023-2024.

واستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لبطولة الدوري الممتاز، بفوزه الكاسح على نظيره المصري بأربعة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى للمسابقة.

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بيرسى تاو يعزز تقدم الأهلى بهدفين فى شباك المصرى

وفاز الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتألق تاو بشكل كبير ونجح في تسجيل هدفين في شباك المصري، وساهم في الفوز الذي حققه الفريق برباعية نظيفة.

واستهل الفريق مشواره في بطولة الدوري، بالفوز على المصري برباعية حملت توقيع الوافد الجديد، المغربي رضا سليم وبيرسي تاو «هدفين»، إضافة للعائد من الإصابة كريم فؤاد.

الاهلى المصرى الدوري بيرسى تاو تاو

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