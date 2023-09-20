محمد يوسف يشيد بصفقة المغربى رضا سليم.. ويوجه نصيحة لـ مدرب الأهلى

أشاد محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي، بمستوى الجناح المغربي رضا سليم والمميزات التي يتمتع بها، مشيرا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عليه الاستفادة أيضًا من قدرات أنتوني موديست خلال المباريات المقبلة.

وقال “يوسف”، في تصريحات تليفزيونية: "رضا سليم مميز جدًا ويمتاز بالسرعة، وسجل هدف جميل في شباك المصري، وعندما يحصل على مزيد من الثقة ويتأقلم مع اللاعبين سيكون مفيد للفريق، وهو من العناصر المميزة، وسيكون هناك منافسة قوية على اللعب أساسيًا مع حسين الشحات وعبدالقادر، وهذا الأمر يصب في صالح الأهلي، المنافسة دائمًا تخلق حالة جيدة تصب في مصلحة الفريق، والإدارة دائمًا تريد توفير أبرز اللاعبين والملعب هو الفيصل، والأهلي لابد أن يتواجد فيه لاعبين من أصحاب المستويات العالية".

وبسؤاله عن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، قال: "لابد أن يكون الاعتماد عليه في الكرات العرضية، وأضاع انفراد بمرمى المصري، وكرة آخرى سددها قوية ارتطمت بالمدافعين، وأنتوني موديست يحتاج للعرضيات وهو من أبرز اللاعبين باللعب بالرأس، وطالما تم التعاقد مع مهاجم يلعب برأسه لابد من زيادة الكرات العرضية ويكون هناك تنوع في اللعب من الأطراف".

وأردف: "كل الفرق سوف تواجه الأهلي بدفاع قوي، ولذلك من أفضل الحلول الاعتماد على الأطراف في وجود حسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو واستغلال رأسيات موديست، وكذلك صلاح محسن الذي يجيد الكرات العالية".

واستطرد: "طاهر محمد طاهر يمتلك خبرات جيدة وكولر يسعى للمحافظة عليه وأن يكون قدمه دائما في الملعب، ومحمد زعلوك من اللاعبين الصغار ولديه مستقبله جيد وبحاجة لاكتساب الخبرات، والمدرب يريد دائمًا تجهيز كل العناصر، وطاهر سيكون له دور مع الفريق خلال الموسم لذلك يرغب المدير الفني في المحافظة على فورمته الفنية".

وأضاف: "كريم فؤاد من مكاسب المباراة، وهو من الأوراق التي تساعد أي مدرب، خصوصا أنه يجيد في أكثر من مركز سواء الظهير الأيمن أو الجناح، وقدم مستوى طيب قبل الإصابة".