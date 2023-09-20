"الدستور" تحلل.. لماذا اكتسح الأهلي المصري برباعية "مزيكا"؟

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته الأولى في الدوري الممتاز أمام نظيره المصري متأثرا بهزيمته أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري وخسارته لقب السوبر الإفريقي قبل أيام.

تدارك المدير الفني السويسري مارسيل كولر الأخطاء التي وقع فيها في مباراة اتحاد العاصمة واستطاع سحق المصري الذي يدربه علي ماهر برباعية نظيفة

بدأ الأهلي اللعب بأنتوني موديستو كمهاجم صريح وبيرسي تاو كجناح أيمن ورضا سليم جناح أيسر.

وكانت المرة الأولى للثنائي تاو ورضا سليم وقام بتدريبهما على تلك المراكز ولم تكن وليدة اللحظة، حيث إن الوحيد الذي يجيد اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر هو حسين الشحات الذي تغيب عن المباراة.

الوسط لعب في مركز الارتكاز بأحمد نبيل كوكا وعلى الأطراف ديانج وإمام عاشور.

مع انطلاق المباراة بدأ بالتشكيل الذي شاهدناه ليشتت تفكير علي ماهر المدير الفني لفريق المصري الذي توقع أن يدفع كولر بالمهاجم الجديد، لذا أعد عدته لشل حركته طوال عمر اللقاء.

أغلق علي ماهر الأطراف تماما أمام الأهلي بالرقابة المزدوجة، وعلى الفور قام كولر بالاعتماد على التمريرات البينية، وهي طريقته التي اعتمد عليها والذي نجح من خلالها إمام عاشور في صناعة الهدف لرضا سليم الذي سجل الهدف الأول عن طريق استغلال العمق.

الهدف الأول

محاولات الأهلي الهجومية كانت اسفرت عن تسجيل رضا سليم في الدقيقة 44 عندما تسلم إمام عاشور الكرة داخل منطقة جزاء المصري، يسددها رضا سليم في الزاوية اليمنى الأرضية للحارس محمود جاد، ليتقدم الأهلي بالهدف الأول.

ليأتي الشوط الثاني الذي شهد سونفونية رائعة بين امام عاشور ورضا سليم .

الهدف الثاني

في الدقيقة 69 يتسلم محمد هاني الكرة في الناحية اليمنى ويدخل بيها لاعماق منطقة الجزاء الخصم ويمرر ها إلى بيرسي تاو، الذي يستقبل الكرة بطريقة ولا أرةع منها ويسدد ها قوية على يمين الحارس محمود جاد ليتقدم الأهلي بثاني الأهداف.

الهدف الثالث

يواصل بيرسي تاو تألقه، الذي حصل على رجل المباراة لما قدمه من أداء متميز وفي الدقيقة 74 يتسلم إمام عاشور الكرة يمررها بطريقة ساحرة لقدم بيرسي تاو، لتأتي لققدم حسين السيد ليسددها على يمين الحارس محمود جاد مسجلًا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 82 يجري الأهلي 5 تغييرات حيث خرج موديست ورضا سليم وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وينزل بدلا منهم كلا من أفشة وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ومروان عطية وكريم فؤاد.

الهدف الرابع

في الدقيقة 88 يستطيع كريم فؤاد في أول ظهور له بعد العودة من الإصابة التي استغرقت ما يقرب من 280 يوم غياب عن المستطيل الاخضر ويسجل الهدف الرابع حينما مرر له زميله أحمد عبد القادر الكرة بكعب القدم ، ليسدد كريم الكرة في شبا حارس المصري .

ولم يكتف المارد الاحمر بالاربعة اهداف لتهدأة بريق لعبه بل استمر ادائه الرائع حتى اطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء ليعتلى الاهلي جدول المسابقة في الاسبوع الاول من عمر الدوري الممتاز .

ويصالح جمهوره بعد ضياع بطولة السوبر الافريقي , ليبدأ مشواره بالتألق في المسابقة المحببة على قلب عشاقه .