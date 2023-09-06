الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كأس العالم للأندية يتصدر تويتر.. معلومات عن البطولة الأغلى في العالم

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

تصدَّر كأس العالم للأندية ترند موقع التغريدات "إكس" المعروف سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب إعلان قرعة المونديال مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة النادي الأهلي.

 

وجاء كأس العالم للأندية ضمن الموضوعات الأكثر رواجًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، كونها من أغلى البطولات المونديالية التي ينتظرها عشاق الكرة في العالم، خاصّة الجماهير المصرية التي تحرص دائمًا على تشجيع النادي الأهلي أمام منافسيه في البطولة.

 

ويتواجد الأهلي في البطولة بصفته بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حين يتواجد فريق الاتحاد السعودي كمنظم للبطولة، وهو حامل لقب دوري روشن للمحترفين.

 

مراسم سحب قرعة البطولة، أُقيمت مساء الثلاثاء، فى مدينة جدة السعودية، وسط ترقب جماهير الأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وبحضور ممثلى الفرق المشاركة في البطولة، وعلى رأسها فريق الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 في ربع النهائي

جدول مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية

  • في الدور التمهيدي يتقابل فيه اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي
  • في الدور الثاني يلتقي الأهلي بالفائز من (اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي).
  • ويواجه كلوب ليون المكسيكي يواجه أوراوا ريدز الياباني.
  • في الدور نصف النهائي الأهلي في حالة تأهله يواجه بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.
  • يواجه مانشستر سيتي الفائز من مباراة كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني.

 

مونديال الأندية 2023

ويشهد مونديال الأندية 2023، مشاركة 7 أندية وهى: الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا، اتحاد جدة بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف، أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، كلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، بالإضافة إلى الفريق الفائز بكأس كوبا ليبرتادوريس 2023 والذى لم يتحدد حتى الآن.

 

ويشارك النادي الأهلى، فى مونديال الأندية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الحادية عشر فى تاريخه، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 -2، فى مجموع المباراتين.

 

وتستضيف المملكة العربية السعودية فى شهر ديسمبر المقبل بطولة كأس العالم للأندية 2023 فى نسختها الـ20 والأخيرة بنظامها الحالي بمشاركة 7 فرق من مختلف القارات، إذ أعلن “فيفا”، في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستستضيف نسخة 2025، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

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بعد انتهاء القرعة.. مواعيد مباريات مونديال كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية

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