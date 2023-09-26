"فيفا" يطبق خاصية غرفة الانتظار الافتراضي في حجز تذاكر مونديال كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 التي تقام فى السعودية نهاية العام الجاري، فى الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، لمباريات كأس العالم للأندية 2023 ، وتطبيق خاصية غرفة الانتظار الافتراضي في حجز التذاكر وهي الخاصية التي بدأت شركة تذكرتي المصرية في تطبيقها في إبريل 2023 .

كانت شركة تذكرتي في أبريل الماضي طبقت في إطار الشفافية التي تتبعها في تسهيل مهمة طرح التذاكر الخاصة بالمباريات خلال الفترة المقبلة تقرر تطبيق خاصية غرف الانتظار الافتراضية عقب طرح التذاكر في كل مباراة.

الخاصية الجديدة

أكد مسئولو شركة تذكرتي في تصريحات وقتها خلال بدء العمل بخاصية غرف الانتظار، أن الهدف من تطبيق غرف الانتظار الافتراضية هو معرفة كل مشجع يرغب في حجز التذاكر عدد المتواجدين علي الموقع لحجز التذكرة الخاصة بمباراة فريقه في ذلك التوقيت، والمدة الزمنية المتبقية أمامه لبدأ عملية الحجز، وأيضا التسهيل من مهمة حجز التذاكر بدلًا من الدخول والخروج من الموقع أكثر من مرة، ومبدأ تكافؤ الفرص في حجز التذكرة الخاصة به .

فيما أكد مسئولو شركة تذكرتي أن الخدمة الخاصة بغرف الانتظار في البث التجريبي سيتم تطبيقها بشكل فعلي في المباريات المقبلة بالدوري وكأس مصر .

وأعلن فيفا، عبر موقعه الرسمي، موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية قبل أكثر من شهرين على انطلاق المسابقة، على أن يتم الطرح بداية من غدٍ الثلاثاء 26 سبتمبر.

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري، هو موعد بدء حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السعودي في منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وحرصت إدارة كل فريق على تشجيع الجماهير بالمبادرة وحجز أكبر عدد ممكن من التذاكر من أجل دعم فريقهم أثناء تلك المواجهة المنتظرة.