الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فيفا" يطبق خاصية غرفة الانتظار الافتراضي في حجز تذاكر مونديال كأس العالم للأندية

فيفا
فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 التي تقام فى السعودية نهاية العام الجاري، فى الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، لمباريات كأس العالم للأندية 2023 ، وتطبيق خاصية غرفة الانتظار الافتراضي في حجز التذاكر وهي الخاصية التي بدأت شركة تذكرتي المصرية في تطبيقها في إبريل 2023 .

كانت شركة تذكرتي في أبريل الماضي طبقت في إطار الشفافية التي تتبعها في تسهيل مهمة طرح التذاكر الخاصة بالمباريات خلال الفترة المقبلة تقرر تطبيق خاصية غرف الانتظار الافتراضية عقب طرح التذاكر في كل مباراة.

الخاصية الجديدة

أكد مسئولو شركة تذكرتي في تصريحات وقتها خلال بدء العمل بخاصية غرف الانتظار، أن الهدف من تطبيق غرف الانتظار الافتراضية هو معرفة كل مشجع يرغب في حجز التذاكر عدد المتواجدين علي الموقع لحجز التذكرة الخاصة بمباراة فريقه في ذلك التوقيت، والمدة الزمنية المتبقية أمامه لبدأ عملية الحجز، وأيضا التسهيل من مهمة حجز التذاكر بدلًا من الدخول والخروج من الموقع أكثر من مرة، ومبدأ تكافؤ الفرص في حجز التذكرة الخاصة به .

فيما أكد مسئولو شركة تذكرتي أن الخدمة الخاصة بغرف الانتظار في البث التجريبي سيتم تطبيقها بشكل فعلي في المباريات المقبلة بالدوري وكأس مصر .

وأعلن فيفا، عبر موقعه الرسمي، موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية قبل أكثر من شهرين على انطلاق المسابقة، على أن يتم الطرح بداية من غدٍ الثلاثاء 26 سبتمبر.

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري، هو موعد بدء حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السعودي في منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وحرصت إدارة كل فريق على تشجيع الجماهير بالمبادرة وحجز أكبر عدد ممكن من التذاكر من أجل دعم فريقهم أثناء تلك المواجهة المنتظرة.

مباريات كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية السعودية تذكرتي المصرية شركة تذكرتي

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ملحمة وطنية.. تزايد الأهالى أمام الشهر العقارى بالزاوية لتحرير توكيلات لـ"السيسى"

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر