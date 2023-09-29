دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى إلى دور المجموعات برباعية فى شباك سان جورج الإثيوبى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على سان جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل رباعية الأهلي، محمد مجدي أفشة "هدفين" في الدقيقتين 10 و39 ومحمود كهربا "هدفين" في الدقيقتين 34 و63.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد الفوز على الفريق الإثيوبي بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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أحداث الشوط الأول

سجل أفشة هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 10 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء حيث سددها فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لحارس سان جورج الإثيوبي.

ويعد هذا الهدف الأول هو الأول الذي يسجله أفشة من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2019.

في الدقيقة 18 هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بعد تمريرة بينية متقنة من إمام عاشور انفرد على إثرها محمود كهربا بالمرمى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس باهيرو نيجاش وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 23 سدد أحمد عبدالقادر كرة قوية داخل منطقة الجزاء في الشباك الجانبية.

كهربا واصل مسلسل إهدار الفرص، وأضاع فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 28 بعد تمريرة بوجه القدم رائعة من إمام عاشور إلى أحمد عبدالقادر الذي مرر الكرة لكهربا أمام المرمى، لكنه وضع الكرة خارج الملعب.

تمكن محمود عبدالمنعم كهربا، من تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي.

وجاء الهدف في الدقيقة 34 من ركلة جزاء سددها في منتصف المرمى.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 39 بعد عرضية رائعة من كريم الدبيس من الجبهة اليسرى قبل أن يتابع أفشة الكرة بتسديدة بوجه القدم الخارجي في الشباك.

في الدقيقة 42 محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بانطلاقة سريعة عن طريق محمود كهربا داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 45 سدد إمام عاشور كرة ساقطة من الجبهة اليسرى لكنها مرت بجوار القائم.

وعاد إمام مجددًا في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع وسدد كرة قوية بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي استهل الشوط الثاني بقوة في محاولة لتسجيل الهدف الرابع، وشهدت الدقيقة 49 محاولة هجومية بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق محمد الضاوي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود كهربا برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

في الدقيقة 60 تسديدة ضعيفة عن طريق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

جاء الهدف الرابع في الدقيقة 63 بعد انطلاقة من محمد هاني وعرضية رائعة من الجهة اليمنى قبل أن يتابعها كهربا برأسه في المرمى.

كريم فؤاد الذي شارك بديلًا لأحمد عبدالقادر أهدر الهدف الخامس أمام المرمى بعد رأسية من إمام عاشور تصدى لها الحارس قبل أن يتابعها بتسديدة بعيدة عن المرمى.

مارسيل كولر أجرى عدة تغييرات، وأشرك طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو بدلًا من كهربا وإمام عاشور وياسر إبراهيم بدلًا من محمد عبدالمنعم وحسين الشحات بدلًا من كريستو.