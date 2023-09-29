دورى أبطال إفريقيا.. كهربا يسجل رابع أهداف الأهلى فى شباك سان جورج

سجل محمود عبدالمنعم كهربا، الهدف الثاني له والرابع لصالح الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف الرابع في الدقيقة 63 بعد انطلاقة من محمد هاني وعرضية رائعة من الجهة اليمنى قبل أن يتابعها كهربا برأسه في المرمى.

أحداث الشوط الأول

سجل أفشة هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 10 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء حيث سددها فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لحارس سان جورج الإثيوبي.

ويعد هذا الهدف الأول هو الأول الذي يسجله أفشة من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2019.

في الدقيقة 18 هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بعد تمريرة بينية متقنة من إمام عاشور انفرد على إثرها محمود كهربا بالمرمى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس باهيرو نيجاش وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 23 سدد أحمد عبدالقادر كرة قوية داخل منطقة الجزاء في الشباك الجانبية.

كهربا واصل مسلسل إهدار الفرص، وأضاع فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 28 بعد تمريرة بوجه القدم رائعة من إمام عاشور إلى أحمد عبدالقادر الذي مرر الكرة لكهربا أمام المرمى، لكنه وضع الكرة خارج الملعب.

تمكن محمود عبدالمنعم كهربا، من تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي.

وجاء الهدف في الدقيقة 34 من ركلة جزاء سددها في منتصف المرمى.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 39 بعد عرضية رائعة من كريم الدبيس من الجبهة اليسرى قبل أن يتابع أفشة الكرة بتسديدة بوجه القدم الخارجي في الشباك.

في الدقيقة 42 محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بانطلاقة سريعة عن طريق محمود كهربا داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 45 سدد إمام عاشور كرة ساقطة من الجبهة اليسرى، لكنها مرت بجوار القائم.

وعاد إمام مجددًا في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع وسدد كرة قوية بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي استهل الشوط الثاني بقوة في محاولة لتسجيل الهدف الرابع، وشهدت الدقيقة 49 محاولة هجومية بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق محمد الضاوي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود كهربا برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

في الدقيقة 60 تسديدة ضعيفة عن طريق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

جاء الهدف الرابع في الدقيقة 63 بعد انطلاقة من محمد هاني وعرضية رائعة من الجهة اليمنى قبل أن يتابعها كهربا برأسه في المرمى.



تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي

جاء تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف الأهلي، حسين الشحات "هدفين" وأحمد عبدالقادر هدفًا وحيدًا.