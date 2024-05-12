الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

عقب افتتاح مسجد السيدة زينب.. "الأعلى للصوفية" يشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال افتتاح مسجد السيدة زينب

وجَّه الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية  وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومريدي الصوفية بمصر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين، مشيدًا بتدخلات الرئيس غير المسبوقة في جميع القطاعات التي تشهد نهضة كبيرة حاليًا، معربًا عن سعادته بقرار الرئيس بتطوير أضرحة آل البيت والصالحين في مصر.


القصبي: القيادة السياسية تهتم بمقامات الصالحين في مصر

ووجّه "القصبى" الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وجميع مساجد آل البيت، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتطوير أضرحة ومساجد آل البيت.


"الأعلى للصوفية": ترميم مساجد آل البيت تم في وقت قياسي


وأكد "القصبي" حرص القيادة السياسية الدائم على تطوير واجهة مصر الحضارية الإسلامية، مشيرًا إلى أنها سيكون لها شأن مختلف عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير.

وأشار إلى أن ترميم وتطوير مسجد السيدة زينب رضى الله عنها تم في وقت قياسي مثل غيره من مساجد آل البيت فأصبح تُحفة معمارية.

الرئيس السيسى وسلطان طائفة البهرة يتفقدان مسجد السيدة زينب بعد تطويره

ويعد مسجد السيدة زينب رمزًا للوحدة والتآخي بين المسلمين، حيث يلتقي فيه المسلمون من مختلف الطوائف والمذاهب للصلاة والدعاء، كما يُعد المسجد رمزًا للتاريخ العريق والحضارة الإسلامية في مصر، ويجسد قيم التسامح والمحبة التي يدعو إليها الإسلام.

تطوير المسجد في عهد الرئيس السيسي

وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمت توسعة ساحة المسجد توسعة كبيرة ثم تطويره على هذه الصورة التي تليق ببيوت الله (عز وجل)، وليس مسجد السيدة زينب فقط الذي تم تطويره بل أن هناك مساجد أخرى تم تطويرها وتوسعتها مثل مسجد السيدة نفيسة وسيدنا الحسين.

الأعلي للصوفية يوجه الشكر الرئيس السيسي

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