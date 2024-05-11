السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

ختام فعاليات الملتقى الدولى للطريقة المريدية السنغالية بـ"قاعة الأزهر للمؤتمرات" (صور)

ختام فعاليات الملتقى
ختام فعاليات الملتقى الدولى للطريقة المريدية بمصر

أختتمت منذ قليل، فعاليات الملتقى الدينى الدولى الذى نظمته الطريقة المريدية، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور شيوخ وعلماء وشخصيات دولية، وفى ختام فعاليات الملتقى، وجه الدكتور محمد غالاى مدير المتلقى الدولى الأول للطريقة المريدية بمصر، الشكر لكافة المشاركين فى فعاليات الملتقى، حيث أبلغ الحاضرين سلام وشكر وتقدير شيخ الطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى إمباكى.

 

وأوضح "غالاى" أن الطريقة المريدية تمد يد العون لجميع الطرق الصوفية فى مصر، وذلك من أجل نشر التعاون على نشر التصوف الإسلامى الصحيح والذى يهدف بالأساس إلى تعريف الناس بالإسلام الوسطى المعتدل البعيد عن التطرف والعنف والإرهاب.

 

وأكد مدير الملتقى الدولى للطريقة المريدية، أن هذا الملتقى الدولى لن يكون الوحيد بل أنه سيتم تنظيم مثل هذه المتلقيات بشكل دائم، وفى حضور عدد كبير من الشخصيات الصوفية الدولية التابعة للطريقة المريدية. 

 

وكانت قد انطلقت اليوم، فعاليات الملتقي الديني الدولي الأول للطريقة المريدية بمصر، بقاعة صالح كامل بالأزهر الشريف، وبحضور عدد كبير من علماء الأزهر الشريف وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية بمصر، حيث كان في مقدمة الحاضرين الدكتور محمد غالاي إنجاي، مدير معهد المحراب الاسلامي ببروكسل ومدير الملتقي الديني الدولي الاول للطريقة المريدية بمصر،والدكتور أسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق،  والشيخ مخلف العلي القادري الداعية الإسلامي، والشيخ يوسف سفاني الازهري، باحث في كلية أصول الدين، والدكتور محمد  يحيي الكتاني الازهري مؤسس رباط العلم بالإسكندرية والدكتور امباكي عبد الودود المنسق العام بإدارة مدارس طوبي بمجمع الشيخ الخديم والسنغال، والشيخ محمد أحمد الحافظ التجاني، شيخ الطريقة التجانية.

أسامة الأزهري: الطريقة المريدية تقوم بدور كبير في نشر الفكر الديني الصحيح

وكانت الطريقة المريدية بالسنغال قد أعلنت في وقت سابق  عن تنظيم ملتقاها العلمي الدولي، اليوم السبت، بقاعة صالح كامل بالأزهر الشريف، وذلك بمشاركة شيوخ وعلماء وباحثين وإعلاميين وأكاديميين، وممثلين للطرق الصوفية بمصر وأفريقيا وينظم الملتقي الدولي تحت رعاية السفارة السنغالية بالقاهرة.

 

وقالت الطريقة المريدية في بيان لها اليوم، إن المؤتمر الدولي الذي تنظمه الطريقة اليوم السبت في مصر، يشارك فيه جميع اتباع ومريدي الطريقة بمصر وكذلك أبناء الجالية السنغالية المتواجدين علي الأراضي المصرية، وممثلين عن الطرق الصوفية بمصر، حيث يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه بمشاركة علــماء الازهـــر ورجال الدين الإســلامي، وشيوخ الزوايا الصــوفــية  ورجال الفكر والمثقفين والإعلاميين والصحفيين.

 

 

ختام فعاليات ملتقى الطريقة المريدية الدولى قاعة الأزهر المؤتمرات

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