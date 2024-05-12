الرئيس السيسى وسلطان طائفة البهرة يتفقدان مسجد السيدة زينب بعد تطويره

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة في الهند، مسجد "السيدة زينب" خلال افتتاحه، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي، صلي الله عليه وسلم، وذلك حسبما نقلت "إكسترا نيوز".

تطوير مسجد السيدة زينب

ويعد مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها، أحد أكبر وأشهر مساجد القاهرة، إذ يقع المسجد بالقاهرة في الميدان المسمى باسم الجامع ميدان السيدة زينب وكان يسمى الميدان قبل ذلك بقنطرة السباع، وقد تم تجديد المسجد في عهد الوالي: علي باشا سنة (951هـ - 1547م) ثم أعيد تجديده في عهد الأمير: عبدالرحمن كتخدا سنة (1170هـ - 1768م).

وأقامت وزارة الأوقاف سنة (1940م) المسجد الموجود حاليًا، ويتكون من سبعة أروقة موازية للقبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة، ويقابل القبلة قبة ضريح السيدة زينب، وفي الواجهة الشمالية مدخلان رئيسان.

وتمت إضافة مساحة 17 × 32م إلى المسجد الأصلي، وفي سنة (1969م) أضيفت مساحة مماثلة تمامًا للمسجد الأصلي، وفي الواجهة الغربية يوجد مدخلان أحدهما يتوسط التجديد الأول، والآخر في التجديد الثاني.

وتمت توسعة ساحة المسجد توسعة كبيرة في عهد الرئيس السيسي ثم تطويره على الصورة التي تليق ببيوت الله (عز وجل) وبجمهوريتنا الجديدة.