الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أزمة ع الهواء.. أفشة يمنع طاهر من الإعلام وقرار جديد في الأهلي للاعبين

أفشة
أفشة

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التصريحات التي أدلى بها محمد مجدي أفشة صانع ألعاب المارد الأحمر قد ساهمت في منع زميله طاهر محمد طاهر من الظهور الإعلامي والذي كان مقررًا له اليوم عبر أون تايم سبورتس، لكن تم إلغاءه.

وكشف بيبو، في تصريحات تلفزيونية بشأن سبب إلغاء اللقاء الإعلامي:"الهدف كان منح الفرصة للاعبين من أجل الاحتفال مع الجمهور ومع العودة للتدريبات يتم وقف الظهور الإعلامي".

أضاف "مما لا شك فيه ما حدث من تصريحات بعض اللاعبين في الأيام الماضية ساعدنا في اتخاذ القرار سريعا بإيقاف ظهور اللاعبين إعلاميا".

وعن عقاب أفشة بعد تصريحاته الأخيرة علّق:"الأهلي يعود دائمًا للوائح والقوانين الخاصة به وأي شخص داخل المنظومة يخطئ ويتم عقابه فنحن بشر في النهاية وكلنا نخطئ وهذا يحدث".

وأتم تصريحاته قائلًا:"عاد أفشة للتدرب مع الفريق اليوم بلا أزمة ولا نريد تضخيم الأمور".

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