أسامة الأزهري: الطريقة المريدية تقوم بدور كبير في نشر الفكر الديني الصحيح

قال الدكتور أسامة الازهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال مشاركته في فعاليات الموتمر الديني الدولي للطريقة المريدية بقاعة صالح كامل بالأزهر الشريف، إن الطريقة المريدية تقوم بدور كبير في نشر الفكر الديني الصحيح حول العالم الإسلامي، وهي من الطرق الصوفية التي لها العديد من الأدوار الدينية والتاريخية، حيث أنها قاومت الاستعمار عندما كانت بلاد السنغال محتلة من قبل فرنسا، وهذا الموتمر الدولي يقوم به اتباع ومريدي الطريقة المريدية في مصر، وهذه الطريقة تنتشر في دول العالم وتعد واحدة من الطرق الصوفية العالمية، وتحمل للشعوب الإسلامية رسالة سامية حيث تسعى إلى تعريف الناس بالتصوف والتنمية وصحيح الدين.

وتابع "الأزهري": لقد ظهرت الطريقة على يد القطب الأكبر الإمام أحمد بمب إمباكي الذي ظهر في فترة صعبة جدا وبظهوره انتشرت البركات والكرامات ببلاد السنغال وهذا الامام اجري الله علي يديه النفع الكثير للمسلمين وغير المسلمين وعرف الناس منه معني التعلق بالجناب النبوي الشريف ومنه اشتقت صفته الكبري وهو لفظ الخديم، حيث أنه يتشرف بخدمة النبي صلي الله عليه وسلم، وجاهد الشيخ بمب ضد الاستعمار الفرنسي الذي هاجمه وعذبه كثيرا إلا أن الله نصره وأيده وانتشرت طريقته في كافة دول وقارات العالم.

وكشف "الازهري" عن أن هناك هناك علاقة طيبة كانت تجمع بين الشيخ ابراهيم بن ياس شيخ الطريقة التجانية بالسنغال وبين الرئيس جمال عبد الناصر وبينهم الكثير من الرسائل وهذا ما يؤكد ويدل علي أن رؤساء مصر يحبون الصالحين ويوقروهم ويسألوهم الدعاء دائما.

وأشار "الأزهري" إلى أن العلاقة بين الشعب المصري والشعب السنغالي هي علاقة محبة وأخوة ونحن نبعث بالتحية إلي الشيخ محمد المنتقي امباكي شيخ الطريقة المريدية بالسنغال والعالم واهنئ أبناء الطريقة حول العالم بمناسبة تنظيم الملتقي الديني الاول للطريقة المريدية في مصر.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات الملتقي الديني الدولي الأول للطريقة المريدية بمصر، بقاعة صالح كامل بالأزهر الشريف، وبحضور عدد كبير من علماء الأزهر الشريف وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية بمصر، حيث كان في مقدمة الحاضرين الدكتور محمد غالاي إنجاي، مدير معهد المحراب الاسلامي ببروكسل ومدير الملتقي الديني الدولي الاول للطريقة المريدية بمصر،والدكتور أسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق، والشيخ مخلف العلي القادري الداعية الإسلامي، والشيخ يوسف سفاني الازهري، باحث في كلية أصول الدين، والدكتور محمد يحيي الكتاني الازهري مؤسس رباط العلم بالإسكندرية والدكتور امباكي عبد الودود المنسق العام بإدارة مدارس طوبي بمجمع الشيخ الخديم والسنغال، والشيخ محمد أحمد الحافظ التجاني، شيخ الطريقة التجانية.

وكانت الطريقة المريدية بالسنغال قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم ملتقاها العلمي الدولي، اليوم السبت، بقاعة صالح كامل بالأزهر الشريف، وذلك بمشاركة شيوخ وعلماء وباحثين وإعلاميين وأكاديميين، وممثلين للطرق الصوفية بمصر وأفريقيا وينظم الملتقي الدولي تحت رعاية السفارة السنغالية بالقاهرة.

وقالت الطريقة المريدية في بيان لها اليوم، إن المؤتمر الدولي الذي تنظمه الطريقة اليوم السبت في مصر، يشارك فيه جميع اتباع ومريدي الطريقة بمصر وكذلك أبناء الجالية السنغالية المتواجدين علي الأراضي المصرية، وممثلين عن الطرق الصوفية بمصر، حيث يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه بمشاركة علــماء الازهـــر ورجال الدين الإســلامي، وشيوخ الزوايا الصــوفــية ورجال الفكر والمثقفين والإعلاميين والصحفيين.