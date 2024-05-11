"رئيس الملتقى الدولى للمريدية" يوجه التحية للرئيس السيسى والمصريين

انطلقت، منذ قليل، فعاليات الملتقي الديني الدولي الأول للطريقة المريدية، بقاعة صالح كامل للمؤتمرات بالأزهر الشريف، وذلك بحضور عدد كبير من علماء الأزهر الشريف وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية بمصر، حيث كان في مقدمة الحاضرين الدكتور محمد غالاي إنجاي، مدير معهد المحراب الإسلامي ببروكسل ومدير الملتقي الديني الدولي الأول للطريقة المريدية بمصر، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق، والشيخ مخلف العلي القادري الداعية الإسلامي، والشيخ يوسف سفاني الأزهري، باحث في كلية أصول الدين، والدكتور محمد يحيي الكتاني الأزهري مؤسس رباط العلم بالإسكندرية والدكتور امباكي عبدالودود المنسق العام بإدارة مدارس طوبي بمجمع الشيخ الخديم والسنغال، والشيخ محمد أحمد الحافظ التجاني، شيخ الطريقة التجانية.

ووجه الدكتور محمد غالاي، مدير الملتقي الديني الاول للطريقة المريدية بمصر، قائلا: أوجه الشكر إلى الدولة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يرعي قيم الوسطية والاعتدال، وكذلك التحية إلي الشعب المصري المحب التصوف والزوايا الذي يستقبل أبناء السنغال دائما بكل محبة وكرم ضيافة، ونحن نؤكد دوما أنه تجمعنا بالشعب المصري علاقة أخوة وكذلك مع أبناء التصوف الاسلامي بمصر.



وكانت الطريقة المريدية بالسنغال قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم ملتقاها العلمي الدولي، اليوم السبت، بقاعة صالح كامل بالأزهر الشريف، وذلك بمشاركة شيوخ وعلماء وباحثين وإعلاميين وأكاديميين، وممثلين للطرق الصوفية بمصر وأفريقيا وينظم الملتقي الدولي تحت رعاية السفارة السنغالية بالقاهرة.

وقالت الطريقة المريدية في بيان لها اليوم، إن المؤتمر الدولي الذي تنظمه الطريقة اليوم السبت في مصر، يشارك فيه جميع اتباع ومريدي الطريقة بمصر، وكذلك أبناء الجالية السنغالية المتواجدين علي الأراضي المصرية، وممثلين عن الطرق الصوفية بمصر، حيث يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه بمشاركة علـماء الازهـــر ورجال الدين الإســلامي، وشيوخ الزوايا الصــوفــية ورجال الفكر والمثقفين والإعلاميين والصحفيين.