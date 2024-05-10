الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

للتحذير من الفكر المتشدد.. "صوفية إندونيسيا" تنظم سلسلة ندوات بمقر الطريقة العلوية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت الطرق الصوفية، بالعاصمة الإندونيسية "جاكرتا"، تنظيم سلسلة ندوات علمية على مدر شهر كامل، وذلك بمقر الطريقة العلوية ومعهد الفخرية للدراسات الإسلامية وسط العاصمة الإندونيسية "جاكرتا"، بحضور عدد كبير من رجالات وشيوخ التصوف من عدة مدن إندونيسية مثل " جاكرتا وجاواة وكلمنتان وبوقور وساربايا"، وتهدف الندوة العملية التى تنظمها " صوفية جاكرتا" إلى التحذير من خطر الفكر المتشدد، حيث تقوم الطريقة العلوية بإندونيسيا بصفة مستمرة، بتنظيم ملتقيات وتجمعات فكرية ودينية للتحذير من خطر التطرف والتشدد على المجتمعات الإسلامية.

وقال سالم بن جندان بن نوفل المنسق الإعلامى بالطريقة العلوية، إن معهد الفخرية للدراسات الإسلامية بالتعاون مع الطريقة العلوية، إعتادوا على تنظيم مثل هذه الفعاليات الدينية الكبرى التى تهدف إلى نشر الفكر الوسطى والتصدى للأفكار المتطرفة، وذلك من خلال إستقدام كبار علماء الدين الإسلامى فى كلا من إندونيسيا واليمن لتعليم الطلاب مبادىء الدين الإسلامى الصحيح والتصدى للفكر المتطرف الذى تتبناه بعض التيارات والجهات. 

الجدير بالذكر، أن الطرق الصوفية، تنتشر إنتشارًا كبيرًا فى دولة إندونيسيا، ويعتنق غالبية الإندونيسيين المنهج الصوفى، حيث أنتقل التصوف إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا على يد كبار رجال الدين اليمنيين الذين جاءوا ومكثوا فى إندونيسيا ونشروا العلوم الدينية المختلفة، الأمر الذى كان سبب رئيسى فى دخول الشعب الإندونيسى إلى طريق التصوف.

وتعد الطريقة العلوية أكبر الطرق الصوفية فى إندونيسيا وماليزيا إضافة إلى الطريقة الشاذلية والطريقة التجانية والطريقة الجشتية والطريقة الرفاعية. 

شيخ الطريقة العلوية بإندونيسيا: بلادنا تنتهج التصوف ونرفض التطرف

“صوفية جاكرتا” تنظم سلسلة ندوات علمية لمكافحة التطرف 
صوفية جاكرتا تنظم سلسلة ندوات علمية الطريقة العلوية

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