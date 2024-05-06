الإثنين 06 مايو 2024
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الدين لله

شيخ الطريقة العلوية بإندونيسيا: بلادنا تنتهج التصوف ونرفض التطرف

شيخ الطريقة العلوية
شيخ الطريقة العلوية الشاذلية بإندونيسيا

قال الحبيب جندان بن نوفل، رئيس معهد الفخرية للدراسات الإسلامية وشيخ الطريقة العلوية الشاذلية بإندونيسيا، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": إن الدولة الإندونيسية تنتهج نهج السادة الصوفية، ونحن فى بلانا نرفض تماما الفكر المتطرف والمتشدد الذى تحاول بعض التيارات نشره حول العالم. 

وكشف "بن نوفل"، لـ"الدستور"، عن الدور الدعوى لشيوخ وعلماء الطريقة العلوية بإندونيسيا والعالم، حيث قال: إن أبرز شيوخ الطريقة العلوية فى العالم حاليا هو الحبيب عمر بن حفيظ، الذى يقدم الإسلام فى صورة مبسطة، فهو من علماء المنهج الوسطى، ودخل على يديه الكثيرين فى الإسلام، وهذا يدل على أن أهل التصوف يقدمون الدين الإسلامى بشكل صحيح، ويحاولون بشتى الطرق تقريب الناس من الحضرة الإلهية لأن هناك جماعات تسعى إلى استغلال الناس من أجل المصالح الدنيوية فقط، وهذا أمر لا نحبه، فنحن مقصودنا الله ورسوله فقط. 

وأوضح "بن نوفل": إن الطرق الصوفية فى دولة إندونيسيا تقوم بدور هام ومحورى لنشر الفكر الصحيح، فلا توجد مدينة أو قرية إلا وفيها ساحات خاصة بالطرق الصوفية وتعلم الناس صحيح الدين، فالتصوف فى بلادنا تصوف علمى قائم على الكتاب والسنة ولا توجد لدينا شطحات أو بدع، وهذا ما ندعو إليه دائما ونعمل عليه ليلا ونهارا، فالتصوف عامل رئيسى لاستقرار الأوطان والبلاد. 

وأكد "بن نوفل"، لـ"الدستور"، أن معهد الفخرية للدراسات الإسلامية الذى يتولى رئاسته يقوم بدور محورى كبير فى إندونيسيا، حيث إن من أهم أدواره تعليم النشء الدين الصحيح حتى لا يكونون فريسة لأصحاب الفكر المتطرف، وذلك من خلال الاعتماد على عدد كبير من الدعاة والأساتذة والعلماء لتعريف الأطفال بالدين الإسلامى، وكذلك تعريفهم بالتصوف الإسلامى لتقوية الغريزة الروحانية لديهم وجعلهم فى محبة لطريق أهل الله، والأولياء الصالحين. 

 

 

 

محرر "الدستور" خلال لقائه رئيس معهد الفخرية وشيخ الطريقة العلوية بإندونيسيا 

شيخ الطريقة العلوية إندونيسيا بلادنا تنتهج التصوف نرفض التطرف

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