الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الداعية الصوفى الأردنى "عون القدومى" يصل مصر فى مهمة دعوية

الداعية الصوفى عون
الداعية الصوفى "عون القدومى" يصل مصر

وصل الداعية الصوفى الأردنى الشيخ عون القدومى، إلى مصر وذلك من أجل مهمة دعوية تستغرق أسبوعين، يزور خلالها أبرز الطرق والزوايا والمؤسسات الدينية والعلمية فى مصر.

 ويعد "القدومى" من أبرز الدعاة الصوفيين خلال العشرين عامًا الأخيرة، حيث أنه يترأس معهد المعراج للعلوم الشرعية بالأردن وله العديد من المؤلفات والكتيبات التى تتحدث فى التصوف الإسلامى والعقيدة والفقه الإسلامى. 

 

صوفية مصر تستقبل القدومى فور وصوله 

 

وشارك "القدومى" فى العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية والدينية والصوفية فى العديد من دول العالم، سواء فى إفريقيا أو أوروبا أو آسيا وهو عضو الإتحاد الصوفى العالمى بدولة إندونيسيا والذى يترأسه العالم الجليل الحبيب لطفى بن يحيى مستشار رئيس الجمهورية الإندونيسى. 

 

 

"القدومى" من دعاة الوسطية الذين نشروا الإعتدال 

 

فى سياق متصل، رحبت الطرق الصوفية بالداعية الأردنى، مؤكدة الدور الهام والمحورى الذى يقوم به القدومى داخل الأردن وجميع أنحاء العالم الإسلامى، حيث أنه يعد من رجالات الفكر الإسلامى الوسطى الذين نشروا التصوف وحاربوا التطرف فى العديد من دول العالم، خاصة سوريا والعراق. 

 

واستقبلت عدة مؤسسات وطرق صوفية مصرية الداعية عون القدومى كان فى مقدمة هذه المؤسسات البيت المحمدى والطريقة الميرغنية والطريقة الجعفرية والطريقة الإدريسية والطريقة النقشبندية وغيرهم من الطرق الصوفية التى تنظر للقدومى على أنه من رجالات التصوف الكبار فى العالم الإسلامى. 

 

صوفية مصر تحتفل بمولد القطب الشاذلى الأربعاء المقبل 

 

 

 

 

الداعية الصوفى الأردنى عون القدومى يصل مصر مهمة دعوية تستغرق اسبوعين

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