الحسم يتأجل.. الأهلى يفرض التعادل السلبى على الترجى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، التعادل السلبي على الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب في الثامنة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة ليتوج بطلًا للقب الثاني عشر في تاريخه.



أحداث الشوط الأول

الترجي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق حسام الدين تقا ورأسية رائعة من رودريجيز مرت بجوار القائم بقليل وهي في طريقها للمرمى.

الأهلي أجرى تغييرًا اضطراريًا في الدقيقة السابعة بنزول كريم فؤاد بدلًا من علي معلول الذي تعرض للإصابة.

في الدقيقة 15 ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب الترجي جهة اليسار بعد دفعة من روجر أهولو لإمام عاشور.

تسديدة من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

في الدقيقة 25 ركلة ركنية للأهلي من جهة اليسار نفذها حسين الشحات بعرضية على حدود منطقة الجزاء مرت من أسفل قدمي عاشور دون خطورة.

حسين الشحات سدد كرة قوية في الدقيقة 26 مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أمان الله مميش.

غيلان الشعلالي استخلص الكرة من أكرم توفيق في الدقيقة 27 وسدد الكرة بعيدة تمامًا عن المرمى.

كرة عرضية من حسام تقا لاعب الترجي من جهة اليمين أبعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 33 حصل كريم فؤاد على بطاقة صفراء بعد تدخل على رودريجيز مهاجم الترجي ليحتسب الحكم خطأ للفريق التونسي.

محمد هاني حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 بعد تدخل بدون كرة على بن حميدة.

غيلان الشعلالي سدد ركلة حرة خطيرة في الدقيقة 41 مرت بجوار القائم.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي بدأ الشوط الثاني بأفضلية نسبية على الترجي.

وفي الدقيقة 48 ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الترجي عن مناطق الخطورة.

ركلة حرة للترجي بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليسار بعد إعاقة من أكرم توفيق لمحاولة مرور غيلان الشعلالي.

نفذت الركلة الحرة بعرضية من يان ساسي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رودريجو بلمسة رأسية من على حدود منطقة الــ6 ياردات أكملها ياسين مرياح برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

روجر أهولو سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

إمام عاشور رد بتسديدة قوية في الدقيقة 61 من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 64 تهيأت الكرة من مروان عطية إلى محمد هاني الذي سدد الكرة أرضية بعيدة عن المرمى.

توقفت المباراة في الدقيقة 70 بعد إصابة محمد عبد المنعم بعد تدخل قوي من رودريجيز.

وحصول رودريجيز على بطاقة صفراء بعد هذا التدخل.

في الدقيقة 76 تسديدة قوية من يان ساسي لاعب الترجي من خارج منطقة الجزاء ردت من رامي ربيعة.

الأهلي أجرى تبديلين في الدقيقة 80 بنزول أفشة بدلا من إمام عاشور ورضا سليم بدلًا من بيرسي تاو.

ركلة حرة للأهلي من مكان جيد بالقرب من منطقة جزاء الترجي جهة اليمين بالقرب من خط التماس بعد إعاقة من زكريا العيب لمحاولة مرور أكرم توفيق.

تسديدة من محمد هاني اصطدمت بالدفاع وخرجت إلى ركنية.

الشحات سدد كرة قوية تصدى لها أمان الله مميش بثبات في الدقيقة 87.