السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهائى دورى أبطال إفريقيا.. تعادل سلبى بين الأهلى والترجى فى الشوط الأول

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي.

الترجي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق حسام الدين تقا ورأسية رائعة من رودريجيز مرت بجوار القائم بقليل وهي في طريقها للمرمى.

الأهلي أجرى تغييرًا اضطراريًا في الدقيقة السابعة بنزول كريم فؤاد بدلًا من علي معلول الذي تعرض للإصابة.

في الدقيقة 15 ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب الترجي جهة اليسار بعد دفعة من روجر أهولو لإمام عاشور.

تسديدة من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

في الدقيقة 25 ركلة ركنية للأهلي من جهة اليسار نفذها حسين الشحات بعرضية على حدود منطقة الجزاء مرت من أسفل قدمي عاشور دون خطورة.

حسين الشحات سدد كرة قوية في الدقيقة 26 مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أمان الله مميش.

غيلان الشعلالي استخلص الكرة من أكرم توفيق في الدقيقة 27 وسدد الكرة بعيدة تمامًا عن المرمى.

كرة عرضية من حسام تقا لاعب الترجي من جهة اليمين أبعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 33 حصل كريم فؤاد على بطاقة صفراء بعد تدخل على رودريجيز مهاجم الترجي ليحتسب الحكم خطأ للفريق التونسي.

محمد هاني حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 بعد تدخل بدون كرة على بن حميدة.

غيلان الشعلالي سدد ركلة حرة خطيرة في الدقيقة 41 مرت بجوار القائم.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبوعلي - بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

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