تحت شعار "ردًا للجميل".. تكريم قدامى مريدي الطريقة العزمية في احتفالية يوم الوفاء بكفر الشيخ (صور)

نظمت الطريقة العزمية الشاذلية، إحتفالية كبرى، بمحافظة كفر الشيخ، عرفت بإسم إحتفالية يوم الوفاء، لتكريم قدامى المريدين الذين أخلصوا للطريقة العزمية وأفنوا حياتهم فى خدمة التصوف الإسلامى ونشر منهج الإمام المجدد السيد محمد ماضى ابوالعزائم، حيث تم تقليد كبار المريدين الأوسمة وشهادات التكريم من قبل الدكتور علاء الدين ماضى أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وشارك فى الاحتفالية الكبرى التى نظمت بقرية الحلافى مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، عدد من كبار الشخصيات الصوفية التابعين للطريقة العزمية، يأتى فى مقدمتهم الدكتور عبدالحليم العزمى الأمين العام للاتحاد العالمى للصوفية، واللواء رأفت النجار، والشيخ ماضى مشعل، والدكتور أحمد سليمان.

يوم الوفاء

فى سياق متصل، قال محمد عبد الحليم العزمى، المسئول الإعلامى بالطريقة العزمية عبر صفحته الشخصية، لقد نظمت الطريقة العزمية هذا الاحتفال فى مسجد الإمام أبي العزائم بمدينة الحامول محافظة كفر الشيخ، وهو حفل يوم الوفاء للسادة آل العزائم الذين أفنوا حياتهم فى خدم الطريق الصوفى.

وتابع " عبدالحليم": زيارة الوفاء التى قام بها شيخ الطريقة العزمية تأتى إعترافًا بوفاء هؤلاء الرجال المخلصين للدعوة العزمية ودعوة الأئمة السابقين للطريقة.

وأوضح: لقد مرت عقود على انتقال رجال الدعوة الذين كان لهم دور كبير في الحلافي، وربما نسيهم إخوانهم وربما نسيهم أولادهم أو أحفادهم، لكن شيخ الطريقة العزمية لم ينسَاهم أبدًا فكل من كان مع أخيه وأبيه وجده، كرمهم وأعز أولادهم وأحفادهم.

وأشار " عبدالحليم" " قائلا: لقد صدق أشد الصدق عندما قال: (إننا لا ننسى من قدم لنا كوبًا من الماء) فشكرًا لمن علمنا الوفاء، وشكرًا لمن علمنا الأخلاق، وشكرًا لمن سيتذكرونا ولو بعد قرون ولو نسانا الناس أجمعين، فهم أوفى الناس.

الطريقة العزمية تنظم إحتفالية يوم الوفاء

الطريقة العزمية تنظم إحتفالية يوم الوفاء

الطريقة العزمية تنظم إحتفالية يوم الوفاء

الطريقة العزمية تنظم إحتفالية يوم الوفاء

الطريقة العزمية تنظم إحتفالية يوم الوفاء

الطريقة العزمية تنظم إحتفالية يوم الوفاء