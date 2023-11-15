الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف يمكن التجهيز للامتحانات والمذاكرة في فصل الشتاء؟

المذاكرة في فصل الشتاء
المذاكرة في فصل الشتاء

أيام قليلة وتبدأ امتحانات “الميدتيرم” فى الجامعات وأسابيع قليلة وتبدأ امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول فى المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، وبالتزامن مع قرب الامتحانات فى فصل الشتاء يحتاج العديد من الطلاب إلى الشعور بالراحة والدفء لذلك تقدم الدستور خلال التقرير التالى عدة تنصائح للطلاب عند المذاكرة فى فصل الشتاء.

1- ارتداء الملابس الثقيلة.

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2- الجلوس في أكثر مكان يشعرك بالدفء، وخصوصًا في الصباح يمكنك الجلوس في البلكونة إذا كان بها شمس.

3- تناول المشروبات الساخنة والسوائل للشعور بالدفء والتغلب على برودة الجو الشديدة.

4- من الممكن ممارسة التمارين الرياضة كل فترة أثناء المذاكرة، فهذا يساعد على شعورك بالدفء.

5- كذلك يمكنك المذاكرة خارج المنزل، حيث توجد أماكن توفر الجو المناسب للمذاكرة.

 

مواعيد الامتحانات

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

- وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- تستمر مدة إجازة نص العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

امتحانات 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم فصل الشتاء

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