خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 pdf بالرقم القومي للمعلمين

صحيفة أحوال معلم 2023، ارتفعت محركات البحث بتلك الكلمات البحثية من المعلمين والمعلمات، عبر محركات البحث جوجل.

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

وعن خطوات الاستعلام وطباعة صحيفة أحوال معلم 2023، ننشر في التقرير التالي التفاصيل الخاصة بالترقية وتقديم المستندات اللازمة بملف الترقي وتقديمه لموقع الأكاديمية المهنية الرسمي.

بالرقم القومي، يستطيع المعلمون والمعلمات من خلال رابط صحيفة أحوال معلم 2023، الاستعلام عن صحيفة الأحوال، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولآ: تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني لموقع الأكاديمية المهنية الرسمي عبر الرابط التالي: من هنا.

ثانيًا: اختيار أيقونة تسجيل الدخول للموظف أو المدرس.

ثالثًا: كتابة كود المعلم.

رابعًا: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

خامسًا: تسجيل كلمة السر الخاصة بالمعلم.



خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم pdf

ويستطيع المعلم طباعة صحيفة أحوال معلم pdf من خلال لينك صحيفة أحوال معلم 2023، من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولآ: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيًا: اختيار بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني.

ثالثًا: كتابة الكود الخاص بالمعلم.

رابعًا: كتابة الرقم القومي للمعلم.

خامسا: كتابة كلمة السر الخاصة بالمعلم.

سادسا: اختيار تسجيل الدخول.

سابعا: عرض تفاصيل بيانات المعلم.

ثامنا: اختيار تحميل.

تاسعا: سوف يتم تحميل صحيفة أحوال المعلم في ملف pdf.

وأخيرًا: فتح ملف الـ pdf واختيار طباعة.



ويقدم المعلم صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة بها كل البيانات الخاصة بالمتقدم لتغيير المسمى الوظيفي سواء كان معلم أو أخصائي، مع ضرورة وجود صورة بطاقة الرقم القومي ــ وجهين ــ على أن تكون سارية.

ويجب أن يكون المتقدم لتغيير المسمى الوظيفي حاصل على مؤهل عالي تربوي إذا كان من خريجي كليات التربية، وأن يكون حاصل على شهادة إجازة تربوية لخريجي الكليات الأخرى.