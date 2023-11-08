موعد بدء التسجيل في ترقي المعلمين 2023 وشروط التقديم

يبحث العديد من المعلمين عن الأوراق المطلوبة للترقي حيث كثر البحث عن الأكاديمية المهنية للمعلمين وشروط وأساليب ترقي المعلمين 2023.

ترقي المعلمين 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى متمثلة فى الأكاديمية المهنية للمعلمين عن الأوراق المطلوبة للترقي وعن كل تفاصيل جديدة خاصة بالترقي، فى هذا السياق تنشر الدستور كامل التفاصيل حسبما أعلنتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وهى كالتالى:

- صحيفة الأحوال الخاصة بالمعلم معتمدة.

- تقريرين معتمدين للكفاية الخاصة بالمعلم من العامين السابقين.

- تقرير معتمد بنتيجة لتقويم أداء المعلم بواسطة الموجه الفني.

- صورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للترقية.

- إخلاء الطرف من التدريب.

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موعد التسجيل في ترقي المعلمين

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التسجيل للحصول علي شهادة الصلاحية للمعلمين اللازمة للترقى للعام الجاري إلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقي، بداية من 5 نوفمبر حتى 25 يناير 2024.

شروط التقديم في ترقي المعلمين 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الشروط الخاصة بالترقي والتى يجب على المعلمين إتباعها أو الشروط الواجب توافرها فى المعلم للترقي حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يجب أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.

وشددت وزارة التربية والتعليم متمثلة فى الأكاديمية المهنية للمعلمين عن شروط وأساسيات الترقى لعام 2024 أنه يتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بضرورة استيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، كما يتم التنبيه على مسئولى الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترشح للترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة.