الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء التسجيل في ترقي المعلمين 2023 وشروط التقديم

ترقيات المعلمين
ترقيات المعلمين

يبحث العديد من المعلمين عن الأوراق المطلوبة للترقي حيث كثر البحث عن الأكاديمية المهنية للمعلمين وشروط وأساليب ترقي المعلمين 2023.

ترقي المعلمين 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى متمثلة فى الأكاديمية المهنية للمعلمين عن الأوراق المطلوبة للترقي وعن كل تفاصيل جديدة خاصة بالترقي، فى هذا السياق تنشر الدستور كامل التفاصيل حسبما أعلنتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وهى كالتالى:

- صحيفة الأحوال الخاصة بالمعلم معتمدة.

- تقريرين معتمدين للكفاية الخاصة بالمعلم من العامين السابقين.

- تقرير معتمد بنتيجة لتقويم أداء المعلم بواسطة الموجه الفني.

- صورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للترقية.

- إخلاء الطرف من التدريب.

 أقرا ايضًا

txt

الصحة الفلسطينية: استشهاد 193 كادرا وتدمير 45 سيارة إسعاف في غزة

موعد التسجيل في ترقي المعلمين

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التسجيل للحصول علي شهادة الصلاحية للمعلمين اللازمة للترقى للعام الجاري إلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقي، بداية من 5 نوفمبر حتى 25 يناير 2024.

شروط التقديم في ترقي المعلمين 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الشروط الخاصة بالترقي والتى يجب على المعلمين إتباعها أو الشروط الواجب توافرها فى المعلم للترقي حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يجب أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.

وشددت وزارة التربية والتعليم متمثلة فى الأكاديمية المهنية للمعلمين عن شروط وأساسيات الترقى لعام 2024 أنه يتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بضرورة استيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، كما يتم التنبيه على مسئولى الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترشح للترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة.

الإلكترونية بشأن ترقيات المعلمين الاستعلام عن ترقيات المعلمين الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2023 الأكاديمية المهنية للمعلمين 2023 ترقي المعلمين 2023 ترقي المعلمين الاكاديمية المهنية للمعلمين

مواد متعلقة

ترقيات المعلمين 2023.. ننشر الشروط وموعد التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية

بكود المعلم.. رابط التسجيل في ترقيات المعلمين 2023 والاستعلام عن مواعيد التدريبات

الأكثر قراءة

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

البديل الآمن.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

كم عدد الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مصر من حرب غزة؟ (تفاعلي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها