الآن.. رابط صحيفة أحوال معلم 2023

ننشر لكم رابط صحيفة أحوال معلم 2023، حيث يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات عبر محرك البحث “جوجل” عن خطوات الاستعلام و طباعة صحيفة أحوال معلم 2023، لمعرفة التفاصيل الخاصة بالترقية وتقديم المستندات اللازمة بملف الترقي وتقديمه لموقع الأكاديمية المهنية الرسمي.

رابط صحيفة أحوال معلم 2023



وفي هذا السياق، يستطيع المعلمون والمعلمات من خلال رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي للاستعلام عن صحيفة الأحوال من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني لموقع الأكاديمية المهنية الرسمي عبر الرابط التالي:

https://teacher.emis.gov.eg/login

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة تسجيل الدخول للموظف أو المدرس.

الخطوة الثالثة: كتابة كود المعلم.

الخطوة الرابعة: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الخطوة الخامسة: تسجيل كلمة السر الخاصة بالمعلم.

خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم pdf

وفي هذا الإطار، يمكنكم طباعة صحيفة أحوال معلم pdf من خلال لينك صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم من خلال الخطوات التالية:

خطوة أولي: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوة ثانية: اختيار بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني.

خطوة ثالثة: كتابة الكود الخاص بالمعلم.

خطوة رابعة: كتابة الرقم القومي للمعلم.

خطوة خامسة: كتابة كلمة السر الخاصة بالمعلم.

خطوة سادسة: اختيار تسجيل الدخول.

خطوة سابعة: عرض تفاصيل بيانات المعلم.

خطوة ثامنة: اختيار تحميل.

خطوة تاسعة: سوف يتم تحميل صحيفة أحوال المعلم في ملف pdf.

وأخيراً: فتح ملف الـ pdf واختيار طباعة.

شروط قبول طلبات المعلمين بالتوجيه الفني 2023

الشرط الأول: ينص القرار الوزاري رقم 41، على أنه يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف، من مرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى، من أخصائي إلى معلم والعكس، من أمين مكتبة إلى معلم أو أخصائي والعكس.

الشرط الثاني: ضرورة مراعاة معدلات العجز للمرحلة والمادة الدراسية والتخصص والوظيفة المنقول إليها، على أن تتحمل الإدارة التعليمية والتوجيه المسئولية على ما يخالف ذلك.



الشرط الثالث: يجب العلم أن يقدم صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة بها كل البيانات الخاصة بالمتقدم لتغيير المسمى الوظيفي سواء كان معلم أو أخصائي.

الشرط الرابع: يجب العلم بضرورة وجود صورة بطاقة الرقم القومي ــ وجهين ــ على أن تكون سارية.

الشرط الخامس: يجب أن يكون المتقدم لتغيير المسمى الوظيفي حاصل على مؤهل عالي تربوي إذا كان من خريجي كليات التربية.

الشرط السادس: يجب أن يكون حاصل على شهادة إجازة تربوية لخريجي الكليات الأخرى.