السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدا تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع وطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص

البورصة المصرية للسلع
البورصة المصرية للسلع

تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأحد، جلسة جديدة رقم 104  للتداول على سلعة القمح  المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة الى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.

كان قد أعلن حسام الجراحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن اجمالي كميات  القمح المستورد  المتداولة عبر البورصة السلعية منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022، وحتى الآن بلغت نحو 1.1 مليون طن قمح بإجمالي قيمة بلغت 12 مليار جنيه.


وأضاف في تصريحات له اليوم، أن إجمالي عدد جلسات التداول بلغ 100 جلسة من مزايدات على القمح  بمعدل جلستين في الاسبوع (الأحد والأربعاء)،وتم التنفيذ من خلال 8550 عملية، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.


وأشار إلى أن متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة يتراوح من 50 الى 85 طن لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.


يذكر أن البورصة المصرية للسلع تعد شركة مساهمة مصرية مرخصة تم تأسيسها بموجب قرار رئيس الوزراء،  في يناير 2020 وتم الانتهاء من إجراءات التأسيس في سبتمبر 2020.

وتعد سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية هامة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب،مما يساهم في تنظيم وزيادة فعالية التجارة الداخلية في مصر.

و تهدف البورصة المصرية للسلع أن تكون منصة التداول الالكترونية لمختلف السلع الحاضرة سواء كانت زراعية أو معدنية Soft & hard Commodities.

وبالتالي تكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوقًا مصريًا ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

و توفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

كما أن هذه البورصة السلعية تساهم في تخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك، كما أن عملية تداول  في كانت لسلعة القمح،حيث طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية القمح لمطاحن القطاع الخاص وسط إقبال  كبير على الاشتراك في منظومة البورصة السلعية.

 

 

البورصة المصرية سلعة القمح المستورد البورصة حسام الجراحي الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية البورصة السلعية اجمالي كميات القمح المستورد

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ85 اليوم للتداول على القمح الروسي

لتداول القمح.. انطلاق الجلسة 85 لبورصة السلع غدًا

بورصة السلع تعقد جلسة تداول على قمح روسي اليوم الأربعاء

البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ83 للتداول على القمح الروسي اليوم

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

غدًا.. البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ80 للتداول على القمح المستورد

البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ79 اليوم لتداول القمح

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

ضبط الراقصة بوسى بتهمة بث فيديوهات خليعة

إيران: سنغلق البحر الأحمر ومضيق جبل طارق حال استمرار الحرب على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟