جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من أكثر الكلمات الدلالية تصدر للقائمة البحثية عبر جوجل والمنصات الإلكترونية حاليا، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لطلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية والذي تم إعلانه في كافة الإدارات التعليمية والمدارس الإعدادية بالمحافظة خلال الأسبوع الماضي والذي راعي الفترة الزمنية بين المواد الدراسية وفقا لرؤية الطلاب وجاء كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الرياضية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

جدول امتحا نات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

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