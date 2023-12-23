السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من أكثر الكلمات الدلالية تصدر للقائمة البحثية عبر جوجل والمنصات الإلكترونية حاليا، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لطلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية 

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية والذي تم إعلانه في كافة الإدارات التعليمية والمدارس الإعدادية بالمحافظة خلال الأسبوع الماضي والذي راعي الفترة الزمنية بين المواد الدراسية وفقا لرؤية الطلاب وجاء كما يلي:-

  • يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
  • يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الدينية.
  • يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الرياضية.
  • يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

تعرف على جدول امتحانات الصف الثانى الأزهرى "الترم الأول" 2024

تعرف على جدول امتحانات الصف الاول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول لعام 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية 

  • يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
  • يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الدينية.
  • يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

تعرف على جدول امتحانات الصف الاول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول لعام 2024

تعرف على جدول امتحانات الصف الثانى الأزهرى "الترم الأول" 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر 

  • يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.
  • يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.
  • يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.
  • يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية.
  • يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

 

اقرأ أيضا 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023-2024 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية 2024 امتحانات الفصل الدراسي الأول مديرية التربية والتعليم والتعليم

مواد متعلقة

أخر موعد لتسجيل استمارة الإعدادية 2024.. وقيمة الرسوم

أذكار الصباح اليوم السبت 23-12-2023 المأثورة

حالة الطقس اليوم السبت 23-12-2023| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 23-12-2023 فى البنوك

سعر الذهب اليوم السبت 23-12-2023 فى مصر للبيع والشراء

مواعيد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 فى الدورى الإنجليزى

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-12-2023 فى البنوك المصرية

مواعيد الصلاة اليوم السبت 23-12-2023 فى محافظات مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

"عاشرها عامين برضاها آملا في الزواج".. شاب يهتك عرض قاصر في البساتين

كواليس فتح الاحتلال معبر كرم أبوسالم لإدخال المساعدات لقطاع غزة

الحكم فى دعوى مادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 3 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال