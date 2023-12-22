تعرف على جدول امتحانات الصف الاول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول لعام 2024

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي “2023 - 2024”، لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور على موقع البحث العالمي جوجل عن جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2023 / 2024 للصف الاول الثانوي العام.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة التربية والتعليم اليوم بإعلان جدول امتحانات الصف الاول الثانوي العام للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الاول لجميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

ويمكن لأولياء الأمور معرفة جدول امتحانات الصف الاول الثانوي العام للفصل الدراسي الاول 2023 / 2024 معرفته بكل سهولة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الترم الأول سوف تستمر لمدة 15 يوم، ومن ثم سوف تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول، وبشكل رسمي وحسب ما هو معلن أن الإجازة ستبدأ يوم 6 فبراير المقبل من عام 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.



جدول امتحانات الصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 للترم الأول

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم الستار عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024

الفصل الدراسي الأول التي تبدأ من يوم السبت الموافق 13 يناير، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي العام حتى يوم الأربعاء الموفق 24 يناير 2024.



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 للترم الأول

- يوم السبت الموافق 13 يناير لعام 2024:

امتحان مادة اللغة العربية وامتحان مادة الأحياء.

- يوم الأثنين الموافق 15 يناير لعام 2024:

امتحان مادة الكيمياء، وامتحان مادة الجغرافيا.

- يوم الأربعاء الموافق 17 يناير لعام 2024:

امتحان مادة الرياضيات، و امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد الموافق 21 يناير لعام 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، و امتحان مادة التاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير لعام 2024:

امتحان مادة الفيزياء، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق.



جدول امتحانات الصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 للترم الأول

ضوابط الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول 2024

- تكون الأسئلة في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالي كما نشرتها وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي:

- يتم توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- يجب أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- يجب أن تتدرج الأسئلة من السهل إلى الصعب.

- يجب أن يكون هناك توازن في الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- بيانات الورقة الامتحانية: «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية من حيث حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.