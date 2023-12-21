الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة البحيرة الترم الأول 2024

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

يتساءل عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوي الترم الأول في محافظة البحيرة عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 2024.

وفي وقت سابق، أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة البحيرة جدول امتحانات الترم الأول للاستعداد قبل دخول الامتحانات بوقت كاف.  

انعقاد امتحانات الصف الأول الثانوي 2023-2024 

قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة البحيرة أن تعقد الاختبارات في الفترة من الأحد الموافق 14 يناير 2025 إلى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة البحيرة الترم الأول 2024

 

يوم الأحد 14 يناير: الفيزياء من 11:30 إلى 1، واللغة الأجنبية الثانية من 1:15 إلى 2:45.

يوم الإثنين 15 يناير: التاريخ من 11:30 إلى 1.

يوم الثلاثاء 16 يناير: الأحياء من 11:30 إلى 1.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة الجيزة

يوم الأربعاء 17 يناير: الكيمياء من 11:30 إلى 1.

يوم الخميس 18 يناير: الجغرافيا من 11:30 إلى 1.

يوم الأحد 21 يناير: اللغة العربية من 11:30 إلى 1:30.

يوم الإثنين 22 يناير: الفلسفة والمنطق من 11:30 إلى 1.

يوم الثلاثاء 23 يناير: اللغة الإنجليزية من 11:30 إلى 2.

يوم الأربعاء 24 يناير 2024: الرياضيات من 11:30 إلى 2:30.

مواعيد الامتحانات غير المضافة للمجموع للصف الأول الثانوي بالبحيرة 2024 

جدول  الامتحانات المواد التي لا تُحتسب في النتيجة النهائية، ستُعقد في الأوقات التالية:

- يوم الأحد 31 ديسمبر: امتحان التربية الدينية من الساعة 8 صباحًا حتى 9:30 صباحًا، وامتحان تكنولوجيا الزراعة والصناعة من الساعة 10 صباحًا حتى 11 صباحًا، وامتحان التربية العسكرية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا.

- يوم الأربعاء 3 يناير: امتحان الحاسب الآلي من الساعة 8 صباحًا حتى 9 صباحًا، وامتحان التربية الوطنية من الساعة 9:30 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.

وسيُعفى طلاب التعليم عن بُعد من أداء امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والامتحانات العملية.

إقرأ أيضًا: جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023/ 2024 الترم الأول

 موعد إجازة منتصف العام لطلاب الصف الأول الثانوي 2024                 

يجدر الإشارة إلى أن الفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024 بدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في المدارس والجامعات، وسوف تستمر الدراسة لمدة 17 أسبوعًا وفقًا للجدول الزمني المعتمد للعام الحالي.

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