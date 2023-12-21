جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023/ 2024 الترم الأول

ارتفع البحث حول جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023/ 2024 خلال الساعات الأخيرة تزامنًا مع إعلان عدد من المديريات في محافظات مصر المُختلفة الجداول الرسمية لموعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023/ 2024

وأعلنت العديد من مديريات التربية والتعليم، على مدار اليومين الماضيين، جداول امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية 2024، بعد اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي من المقرر أن تبدأ في 20 يناير المُقبل.

وتستعرض "الدستور" جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023/ 2024 في عدد من المحافظات التي أعلنت مديريات التربية والتعليم فيها عن موعد انعقاد اختبارات الفصل الأول، والتي جاءت كالتالي:

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية

يوم السبت 20 يناير 2024: مادة اللغة العربية والخط والإملاءو مادة التربية الدينية.

يوم الأحد 21 يناير 2024: مادة الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 23 يناير2024 مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء 24 يناير 2024: مادة العلوم.

يوم الخميس 25 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الاسكندرية

يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان اللغة العربية، التربية الدينية، الخط العربي.

يوم الخميس 18 يناير 2024 امتحانات اللغة الأجنبية، التكنولوجيا

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024: امتحانات دراسات اجتماعية، مجال زراعي.

يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحانات العلوم، التربية الفنية، اقتصاد منزلي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية

يوم الأربعاء 17 يناير 2024: مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الخميس 18 يناير 2024: مادة العلوم.

يوم الأحد 21 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الرياضية.

يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة البحر الأحمر

الخميس 18 يناير: مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

السبت 20 يناير: مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

الأحد 21 يناير: مادة الهندسة.

الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.

الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى في محافظة الدقهلية

يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء

يوم الأحد 21 يناير: لمادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية

يوم الاثنين 22 يناير: لمادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

يوم الثلاثاء 23: لمادة الهندسة والتربية الفنية

يوم الأربعاء: 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية

يوم الخميس 25 يناير: مادة العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة كفر الشيخ

يوم الخميس 18 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، ومادة العلوم.

الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة ومادة الحاسب الآلى.

الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الفنية.

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة الغربية

الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية والإملاء.

الخميس 18 يناير: مادتا الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

الأحد 21 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 22 يناير: مادتا الهندسة، التربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: مادتا اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى في محافظة جنوب سيناء