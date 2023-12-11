بجميع المعاهد.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الأزهري الترم الأول

يتصدر جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الأزهري كافة محركات البحث قبيل انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي حيث يرغب الطلاب في كافة المراحل التعلمية بالمعاهد الأزهرية وأولياء أمورهم في معرفة الجدول المنظم لسير الامتحانات لكافة المواد الداسية للاستعداد لها.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الأزهري

أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الأزهري للفصل الدراسي الأول والتي تعقد خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 وهو كما يلي:-

يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة أصول الدين ورقة أولى (التفسير والحديث).

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية ورقة الثانية (المطالعة والنصوص وفنون الكتابة).

يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 امتحان مادة أصول الدين ورقة ثانية (التوحيد والسيرة).

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة حفظ القرآن الكريم والتربية الفنية والحاسب الآلي.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة الثقافة الإسلامية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

موعد امتحان الشهادة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفترة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 والتي تستمر في المدارس لمدة أسبوعين حيث تجرى الامتحانات على مستوى المحافظة التي يقيم فيها الطالب واشترطت وزارة التربية والتعليم لدخول امتحانات طلاب المدارس الحكومية والرسمية والخاصة في الفصل الدارسي الأول تسجيل استمارة الاإعدادية عبر منصة أوفيس 365.

فيما تجرى امتحانات طلاب صفوف النقل يوم 7 يناير 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم 30 سبتمبر 2023 وتعلم كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات جداول الامتحانات خلال الفترة المقبلة.

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