الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة الجيزة

امتحانات الصف السادس
امتحانات الصف السادس الابتدائي

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور بمعدل مكثف خلال الساعات القليلة الماضية عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 .

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

وترصد الدستور خلال السطور المقبلة جميع التفاصيل الخاصة بـ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بعد إعلان مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الجيزة تفاصيل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.

 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024


 جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

وقد أعلنت المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية جداول الامتحانات لجميع الصفوف الابتدائية وكانت أبرز المديريات هى مديرية التربية والتعليم بالجيزة والجداول فيها كالتالى:

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جداول المرحلة الابتدائية 

الصف  الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤. 

الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت ١٣ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية: 
الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤.
الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء ٩ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤. 
اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم)  تبدأ من الأربعاء ١٧ يناير وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

تعليمات هامة من التعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى عدة قرارات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول والذى ينطلق فى منتصف يناير المقبل، حيث تم تكثيف متابعة أداء المديريات والإدارات التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس بالاضافة إلى مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات..ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

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