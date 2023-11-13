الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

منهج الصف السادس الإبتدائى الجديد 2024 إنجليزى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بتعديل منهج الصف السادس الإبتدائي الجديد 2024 انجليزي، ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أدخلت العديد من التعديلات على المناهج الأساسية الخاصة بالصف السادس الابتدائي، وشملت التعديلات توزيع المناهج بالإضافة إلى شكل ومحتوى الكتاب المدرسي.

 

و حددت وزارة التربية والتعليم، عدد من الدروس تتضمن مجموعة جديدة من كلمات اللغة الإنجليزية في منهج الصف السادس الإبتدائي الجديد 2024 ضمن خطة تطوير منهج اللغة الأجنبية الاولى، والتى تستهدف تنمية مدارك التلاميذ وزيادة مهاراتهم.

 

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي

 

ويشتمل منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الإبتدائي 2023 المنهج الجديد، على محورين، حيث يتمثل المحور الأول في «I discovermyself»، بينما يتمثل المحور الثاني «Myself and other».، ويتكون المنهج من 6 وحدات دراسية، تحتوي على القواعد اللغوية الجديدة، والكلمات الجديدة التي يشتمل عليها منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي، بالإضافة إلى المراجعات والتدريبات والتمارين على المنهج المقرر.

 

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي

ويتمثل جدول توزيع منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي 2023 الجديد، في التالي:

 

منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الإبتدائي 2023 شهر أكتوبر

 

محور: «I discover myself»

 

Let's remember

 

unit1

 

unit2

 

منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الإبتدائي 2023 شهر نوفمبر

 

محور: «I discover myself»

 

   Unit 3

 

review1

 

 unit 4

 

منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي 2023 شهر ديسمبر

 

محور: «Myself and other»

 

unit 5

 

unit 6

 

 review2

 

term project

 

منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي 2023 شهر يناير

 

محور: «Myself and other»

 

General revision

 

و حددت وزارة التربية والتعليم، عدد من الدروس تتضمن مجموعة جديدة من كلمات اللغة الإنجليزية في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 ضمن خطة تطوير منهج اللغة الأجنبية الاولى، والتى تستهدف تنمية مدارك التلاميذ وزيادة مهاراتهم.

وزارة التربية والتعليم الصف السادس الابتدائي الكتاب المدرسى اللغة الاجنبية توزيع المناهج

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