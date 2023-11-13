منهج الصف السادس الإبتدائى الجديد 2024 إنجليزى
قامت وزارة التربية والتعليم بتعديل منهج الصف السادس الإبتدائي الجديد 2024 انجليزي، ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أدخلت العديد من التعديلات على المناهج الأساسية الخاصة بالصف السادس الابتدائي، وشملت التعديلات توزيع المناهج بالإضافة إلى شكل ومحتوى الكتاب المدرسي.
و حددت وزارة التربية والتعليم، عدد من الدروس تتضمن مجموعة جديدة من كلمات اللغة الإنجليزية في منهج الصف السادس الإبتدائي الجديد 2024 ضمن خطة تطوير منهج اللغة الأجنبية الاولى، والتى تستهدف تنمية مدارك التلاميذ وزيادة مهاراتهم.
منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي
ويشتمل منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الإبتدائي 2023 المنهج الجديد، على محورين، حيث يتمثل المحور الأول في «I discovermyself»، بينما يتمثل المحور الثاني «Myself and other».، ويتكون المنهج من 6 وحدات دراسية، تحتوي على القواعد اللغوية الجديدة، والكلمات الجديدة التي يشتمل عليها منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي، بالإضافة إلى المراجعات والتدريبات والتمارين على المنهج المقرر.
توزيع منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي
ويتمثل جدول توزيع منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي 2023 الجديد، في التالي:
منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الإبتدائي 2023 شهر أكتوبر
محور: «I discover myself»
Let's remember
unit1
unit2
منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الإبتدائي 2023 شهر نوفمبر
محور: «I discover myself»
Unit 3
review1
unit 4
منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي 2023 شهر ديسمبر
محور: «Myself and other»
unit 5
unit 6
review2
term project
منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي 2023 شهر يناير
محور: «Myself and other»
General revision
و حددت وزارة التربية والتعليم، عدد من الدروس تتضمن مجموعة جديدة من كلمات اللغة الإنجليزية في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 ضمن خطة تطوير منهج اللغة الأجنبية الاولى، والتى تستهدف تنمية مدارك التلاميذ وزيادة مهاراتهم.