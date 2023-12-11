مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول، يرتفع البحث حول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 أزهر، وهو ما نستعرضه معكم بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 أزهر

ومن هذا الجانب، كانت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أعلنت عن جدول مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 في جميع محافظات مصر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول

وعلى صعيد متصل، يعقد “قطاع المعاهد الأزهرية” امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في الفترة من 16 يناير وحتى 23 من نفس الشهر بجميع محافظات مصر.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024

-جدول يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: الفقه من 9 إلى 10:30، واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف) من 11 إلى 12:30.

-جدول يوم الأربعاء 17 يناير 2024: أصول الدين ورقة أولى (التفسير والحديث) من 9 إلى 10:30، والعلوم من 11 إلى 12:30.

-جدول يوم الخميس 18 يناير 2024: اللغة العربية ورقة ثانية (المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) من 9 إلى 11، والهندسة من 11:30 إلى 1.

-جدول يوم السبت 20 يناير 2024: أصول الدين ورقة ثانية (التوحيد والسيرة) من 9 إلى 10:30، والدراسات الاجتماعية من 11 إلى 12:30.

-جدول يوم الأحد 21 يناير 2024: حفظ القرآن الكريم وتجويده، من 9 إلى 10:30، والتربية الفنية من 11 غلى 12، والحاسب الآلي من 12:30 إلى 2.

-جدول يوم الإثنين 22 يناير 2024: الثقافة الإسلامية من 9 إلى 10:30، والجبر من 11 إلى 12:30.

-جدول يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: اللغة الأجنبية من 9 إلى 11، والمستوى الرفيع من 11:30 إلى 1:30.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 أزهر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 الأزهر

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