رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023.. وموعد الامتحان والمستندات المطلوبة

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 قبل بداية امتحانات الشهادة الإعدادية المقرر لها منتصف يناير المقبل، ويختلف موعدها من محافظة لأخرى.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 وموعد الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 ملأ استمارة الشهادة الإعدادية التي تؤهلهم لدخول امتحانات منتصف العام من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي: من هنا.

ثانيًا: اضغط على "تسجيل الدخول"، أدخل رقمك القومي وكلمة المرور الخاصة بك، اضغط على "تسجيل الدخول".

أدخل البيانات المطلوبة في الاستمارة، وهي الاسم الكامل- الرقم القومي- النوع- تاريخ الميلاد- العنوان- المدرسة- رقم هاتف ولي الأمر »، اضغط على "حفظ"، ستظهر لك رسالة تأكيد.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم، بعض الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وهي «شهادة ميلاد الطالب - صورة ضوئية من بطاقة شهادة ميلاد الطالب - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر - ملف ورقي للشهادة الإعدادية».

وفق وزارة التربية والتعيلم، يتم تشكيل لجنة من عضوين لمراجعة الاستمارات مراجعة نهائية ومطابقة البيانات على شهادة الميلاد كمبيوتر «الرقم القومي» ثم يوقعان على كل استمارة بما يفيد المراجعة ثم تعتمد على الاستمارات من مدير المدرسة وهو المسئول الأول، وتختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة «شعار» بحيث يكون نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح.

موعد امتحانات 3 إعدادي

يعد كتابة استمارة الشهادة الإعدادية 2024 خطوة أساسية لدخول الطلاب امتحانات منتصف العام، والتي تبدأ يوم 14 يناير وفق الحارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويختلف موعد امتحانات 3 إعدادي وفق الجدول الذي تضعه كل وزارة على حدة، ولكن تنتهي جميعها قبل بداية إجازة منتصف العام، بينما يتم ملأ استمارة الشهادة الإعدادية لكل الطلاب في نفس التوقيت.