لطلاب الشهادة الإعدادية .. المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الفصل الدارسي الأول

بدأت المدارس الإعدادية فى إبلاغ طلاب الشهادة الإعدادية بالأوراق المطلوبة منهم للتقديم فى امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الأول والتى سوف تنطلق فى منتصف يناير المقبل، و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الأوراق وهى كالتالى :

المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الفصل الدارسي الاول للطلاب الصف الثالث الاعدادي

• 7 صور شخصية يكتب الطالب اسمه عليها

• طابع تعليمي بمبلغ 10 جنيهات

• صورة بطاقة ولي الأمر

• أصل وصورتين لرسم دخول الامتحان المدفوع بالبريد

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى بمخاطبة المديريات وذلك لتحديد شكل امتحانات الشهادة الاعدادية، وأعلن عدد من المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية عن شكل الامتحانات اذا كان بوكليت أو امتحان ورقة اسئلة وإجابة.

شكل امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظات



1_ الجيزة بنظام ورقة اسئلة وكراسة إجابات

2_ القاهرة بنظام البوكليت

3_ بورسعيد بنظام البابل شيت

4_ الوادى الجديد بنظام البوكليت

5_الدقهلية بنظام البوكليت

6_ أسوان بنظام ورقة اسئلة وكراسة إجابة

7_البحر الأحمر بنظام ورقة إجابة وورقة أسئلة

8_الشرقية بنظام كراسة إجابه منفردة وورقة أسئلة للامتحان

9_الاقصر بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة

10_ كفر الشيخ بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة

11_المنوفية بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة

12_ دمياط بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة

13_ المنيا بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة

14_ الاسماعيلية بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024 بـ 158 جنيها يمكن لأولياء الأمور تسديدها من خلال جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري أو من خلال أحد ماكينات فوري في مختلف محافظات الجمهورية حيث تعد أحد أبرز المستندات المطلوبة لتسجيل بيانات الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024.