الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الشهادة الإعدادية .. المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الفصل الدارسي الأول

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

بدأت المدارس الإعدادية فى إبلاغ طلاب الشهادة الإعدادية بالأوراق المطلوبة منهم للتقديم فى امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الأول والتى سوف تنطلق فى منتصف يناير المقبل، و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الأوراق وهى كالتالى :

المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الفصل الدارسي الاول للطلاب الصف الثالث الاعدادي 

• 7 صور شخصية يكتب الطالب اسمه عليها
• طابع تعليمي بمبلغ 10 جنيهات
• صورة بطاقة ولي الأمر
• أصل وصورتين لرسم دخول الامتحان المدفوع بالبريد

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى بمخاطبة المديريات وذلك لتحديد شكل امتحانات الشهادة الاعدادية، وأعلن عدد من المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية عن شكل الامتحانات اذا كان بوكليت أو امتحان ورقة اسئلة وإجابة.

ديسمبر المقبل.. فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

شكل امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظات


1_ الجيزة بنظام ورقة اسئلة وكراسة إجابات
2_ القاهرة بنظام البوكليت 
3_ بورسعيد بنظام البابل شيت 
4_ الوادى الجديد بنظام البوكليت 
5_الدقهلية بنظام البوكليت 
6_  أسوان بنظام ورقة اسئلة وكراسة إجابة 
7_البحر الأحمر بنظام ورقة إجابة وورقة أسئلة
8_الشرقية بنظام كراسة إجابه منفردة وورقة أسئلة للامتحان
9_الاقصر بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة 
10_ كفر الشيخ بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة 
11_المنوفية بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة 
12_ دمياط بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة 
13_ المنيا بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة 
14_ الاسماعيلية بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة


وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024 بـ 158 جنيها يمكن لأولياء الأمور تسديدها من خلال جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري أو من خلال أحد ماكينات فوري في مختلف محافظات الجمهورية حيث تعد أحد أبرز المستندات المطلوبة لتسجيل بيانات الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024.

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رابط استمارة امتحانات الإعدادية 2024.. وقيمة مصروفات الدراسة

 

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