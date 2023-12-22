تعرف على جدول امتحانات الصف الثانى الأزهرى "الترم الأول" 2024

جدول امتحانات الصف الثانى الأزهرى "الترم الأول" 2024 ..كلمات تصدرت عمليات البحث عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر..

جدول امتحانات الصف الثانى الأزهرى الترم الأول 2024

جدول امتحانات الصف الثانى الأزهرى "الترم الأول" 2024 الشعبة الأدبية

يوم الأحد 31 ديسمبر 2023:

امتحان مادة الحديث من 9 إلى 10:30

امتحان مادة الفلسفة من 11 إلى 12:30

يوم الإثنين 1 يناير 2024:

امتحان مادة الصرف من 9 إلى 10:30

امتحان مادة المواطنة من 11 إلى 12، والإنشاء من 12:30 إلى 1:30

يوم الثلاثاء 2 يناير 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11:30

امتحان مادة التربية الفنية من 12 إلى 1

يوم الأربعاء 3 يناير 2024:

امتحان مادة القرآن الكريم من 9 إلى 10:30

امتحان مادة الجغرافيا من 11 إلى 12:30

يوم الخميس 4 يناير 2024:

امتحان مادة التفسير من 9 إلى 10:30

امتحان مادة للغة الأجنبية الثانية من 11 إلى 12:30

يوم السبت 6 يناير 2024:

امتحان مادة النحو من 9 إلى 10:30

امتحان مادة التوحيد من 11 إلى 12:30

يوم الإثنين 8 يناير 2024

امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة من 9 إلى 10:30

امتحان مادة التاريخ من 11 إلى 12:30

يوم الثلاثاء 9 يناير 2024:

امتحان مادة البلاغة من 9 إلى 10:30

امتحان مادة المنطق من 11 إلى 12:30

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري علمي

يوم السبت 30 ديسمبر 2023:

امتحان مادة الفقه من 9 إلى 10:30

امتحان مادة الجبر من 11 إلى 12:30

يوم الأحد 31 ديسمبر 2023:

امتحان مادة الحديث من 9 إلى 10:30

امتحان مادة التفاضل وحساب المثلثات من 11 إلى 12:30

يوم الإثنين 1 يناير 2024:

امتحان مادة الصرف من 9 إلى 10:30

امتحان مادة المواطنة من 11 إلى 12

امتحان مادة الإنشاء من 12:30 إلى 1:30

يوم الثلاثاء 2 يناير 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11:30

امتحان مادة التربية الفنية من 12 إلى 1

يوم الأربعاء 3 يناير 2024:

امتحان مادة القرآن الكريم من 9 إلى 10:30

امتحان مادة الفيزياء من 11 إلى 12:30

يوم الخميس 4 يناير 2024:

امتحان مادة التفسير من 9 إلى 10:30

امتحان مادة الكيمياء من 11 إلى 12:30

يوم السبت 6 يناير 2024:

النحو من 9 إلى 10:30

التوحيد من 11 إلى 12:30

يوم الإثنين 8 يناير 2024

الأدب والنصوص والمطالعة من 9 إلى 10:30

الأحياء من 11 إلى 12:30

يوم الثلاثاء 9 يناير 2024:

امتحان مادة البلاغة من 9 إلى 10:30

تطبيقات الرياضيات من 11 إلى 12:30