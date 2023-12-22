الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حفلات رأس السنة 2024 في القاهرة.. من بينها تامر عاشور ووائل جسار

حفلات رأس السنة 2024
حفلات رأس السنة 2024

يحرص الكثير من المواطنين على معرفة حفلات رأس السنة 2024 في القاهرة للاحتفال برأس السنة 2024، حيث يحيي عشرات الفنانين الحفلات بالداخل والخارج.

حفلات رأس السنة 2024 في القاهرة.. من بينها تامر عاشور ووائل جسار

 ويستعرض “الدستور” في السطور التالية، أبرز مواعيد حفلات رأس السنة وتذاكر دخول الحفلات.

حفلات رأس السنة 2024

وتتضمن حفلات رأس السنة لعام 2024 عودة الفنانة أمال ماهر، والكينج محمد منير.

وخرج الفنان تامر حسني من حالة الحداد على أطفال غزة، ويقوم بتقديم حفل غنائي برأس السنة، وذلك مع العلم أن هناك يكون بعض الفنانين سيتبرعون بجزء من الإيرادات وتكون لصالح الشعب الفلسطيني ومساندتهم وذلك من خلال جمعية الهلال الأحمر.

حفل الفنان تامر عاشور في رأس السنة 2024

ومن المقرر أن ستكون حفل الفنان تامر عاشور برأس السنة 2024، يوم الجمعة 22 من ديسمبر 2023، حيث أعلن أن جزء من إيرادات الحفل سوف سيتبرع به من خلال جمعية الهلال الأحمر وتكون لصالح الشعب الفلسطيني، وستكون سعر تذكرة الدرجة الأولى مبلغ 510 جنيهات، بينما سعر الدرجة الثانية مبلغ 360 جنيها.

حفل هاني شنودة في رأس السنة 2024

ويقام حفل هاني شنودة برأس السنة 2024، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، وذلك من ضمن حفلات الكريسماس، وسوف سيكون هناك العديد من المفاجآت التي ستعلن خلال الحفل.

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حفل وائل جسار في رأس السنة 2024

ومن المقرر أن يُحيي وائل جسار حفلًا في موسم رأس السنة 2024 في محافظة القاهرة، وذلك عقب غياب طويل، نتيجة تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، فهناك حالة من الحزن ستخيم على نجوم الفن، ومن المقرر أن يشاركه في الحفل مجموعة من المطربين الشعبيين.

حفل إيهاب توفيق في رأس السنة 2024

وأيضا سيكون هناك حفل إيهاب توفيق في يوم رأس السنة 2024 بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك مع العلم أن المطرب إيهاب توفيق كان أيضا بحالة حداد على أطفال غزة، وسيكون أول ظهور له في حفل رأس السنة.

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