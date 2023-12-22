مصدر أمنى: تفعيل الإجراءات الأمنية تزامنًا مع أعياد رأس السنة

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، تفعيل جميع الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، تزامنًا مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

وأوضح المصدر الأمني - في تصريحٍ صحفي اليوم الجمعة - أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تابع مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن، استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.

وأشار إلى أن وزير الداخلية وجَّه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة؛ لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، ودور العبادة، والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية.

تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية

وأضاف أن وزير الداخلية، وجَّه بضرورة أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وكذلك نشر الدوريات الأمنية بكل الطرق والمحاور، بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أي مواقف طارئة.

ولفت المصدر الأمني إلى أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، شدد على حسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، ومراعاة البُعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.