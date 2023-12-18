الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة 2024

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية".. جاء بها:-
يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المُخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد.

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

السيد الرئـيس.. لقد احتمى الشعب المصرى بحكمتكم.. حينما واجهتم التحديات الجسام بكل عزم وإصرار.. وأرسيتم المشروعات بتفانٍ وإقتدار.. فعَمُرتْ مصر بالإنجازات واليوم تأتى قيادتكم لمسيرة الوطن.. فى منعطف دقيق من تاريخ الإنسانية.. لتكون دومًا مبعثًا للأمل فى مستقبل أفضل للبلاد.. وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه.. أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر.. فلسيادتكم منا فى جهاز الشرطة..كل مشاعر الوفاء والعرفان والعهد الصادق بالزود عن أمن الوطن ورفعته.. مهما تعاظمت التضحيات.  

سيادة الرئيس.. ستظل مواقفكم الرصينة.. وإنجازاتكم الواضحة..رمزًا منيرًا فى حاضر ومستقبل هذه الأمة.. وركيزةً جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة حفظكم الله قائدًا راعيًا للسلام والنماء.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

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