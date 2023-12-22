الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أبو نسب والإسكندراني وعصابة عظيمة".. أفلام رأس السنة 2024

افلام راس السنة 2024
افلام راس السنة 2024

حالة تنافس شديدة بين عدد كبير من افلام رأس السنة 2024 ، حيث تسعى كل منها إلى حصد أكبر عدد من الإيرادات في ظل منافسة موسم الكريسماس، أو ما يُعرف بموسم منتصف العام الدراسي.

txt

الخميس.. "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب" فى ملتقى الهناجر الثقافى

txt

784 جنيهًا إيرادات فيلم "الخميس اللى جاى" ليلة الخميس

txt

تفاصيل إيرادات فيلم "أبونسب" فى أول أيام عرضه للجمهور

txt

طرح البوستر الرسمى لـ"الإسكندرانى" وصُناع العمل يراهنون على "العوضى"

txt

مسلسل زينهم.. مواعيد العرض وأحداث الحلقات الأخيرة

txt

مسلسل حدث بالفعل مواعيد العرض والأبطال وتفاصيل القصة الجديدة

txt

فرقة "فرسان الشرق" تروي قصة فلكلور مصر عبر العصور بمسرح الجمهورية

txt

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش في الإسكندرية الخميس

txt

غدًا.. مركز الثقافة السينمائية يقيم أمسية في حب سمير سيف

txt

محمد فراج: "أنا عايز أعمل حاجة عن أحداث غزة ومعايا ورق"

وتتنافس افلام رأس السنة 2024  خلال الموسم عدد من الأعمال المختلفة والمتنوعة والتي توزعت بين الأكشن والكوميديا، وكان أولها فيلم "أبو نسب"، الذي طرح مساء أمس الخميس وحقق إيرادات مرتفعة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي.

 

افلام رأس السنة 2024 

فيلم ابو نسب لمحمد عادل امام

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات، بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.
ويشارك في بطولة الفيلم مع محمد عادل امام، بالإضافة إلى ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

 

اقرأ ايضا

عبارات التهنئة في رأس السنة 2024 للأحباب والأصدقاء

موعد الاحتفال بالكريسماس 2023.. رسائل التهنئة بمناسبة رأس السنة 2024

 

افلام رأس السنة 2024.. فيلم الإسكندراني لأحمد العوضي 

يعرض الفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي في دور العرض السينمائي يوم 4 يناير المقبل، و 11 من نفس الشهر في دول الخليج. يشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله وغيرهم. يتم قيادة العمل من قبل المخرج خالد يوسف، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

 

افلام رأس السنة 2024 .. فيلم عصابة عظيمة

يتم عرض فيلم "عصابة عظيمة" خلال الأيام المقبلة، وهو فيلم يشارك في بطولته إسعاد يونس وعارفة عبد الرسول. يتناول الفيلم قصة كوميدية حول سيدة كفيفة قررت تشكيل عصابة مع ابنها، ولكن تحدث بعض المشكلات أثناء تنفيذ الخطة.

 

افلام رأس السنة 2024.. فيلم اهل الكهف

أما فيلم "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي، فسيتم طرحه في دور العرض السينمائية نهاية العام الجاري. تدور أحداث الفيلم في عام 250 ميلادية حول صراع الإنسان مع الزمن، حيث يتمثل هذا الصراع في ثلاثة أشخاص يستيقظون بعد قرون من النوم ليجدوا أنفسهم في زمن مختلف تمامًا عما عاشوه من قبل. بطولة الفيلم تشمل خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفى وأحمد بدير وعبدالرحمن أبوزهرة وأحمد عيد."

أحداث فيلم أبو نسب ابو نسب ابو نسب محمد امام افلام رأس السنة 2024 الكريسماس فيلم الإسكندراني فيلم اهل الكهف

مواد متعلقة

784 جنيهًا إيرادات فيلم "الخميس اللى جاى" ليلة الخميس

تفاصيل إيرادات فيلم "أبونسب" فى أول أيام عرضه للجمهور

طرح البوستر الرسمى لـ"الإسكندرانى" وصُناع العمل يراهنون على "العوضى"

مسلسل زينهم.. مواعيد العرض وأحداث الحلقات الأخيرة

مسلسل حدث بالفعل مواعيد العرض والأبطال وتفاصيل القصة الجديدة

فرقة "فرسان الشرق" تروي قصة فلكلور مصر عبر العصور بمسرح الجمهورية

الأوبرا تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش في الإسكندرية الخميس

غدًا.. مركز الثقافة السينمائية يقيم أمسية في حب سمير سيف

الأكثر قراءة

«كولر» يعد بالفوز على أوراوا: سنقدم كل ما لدينا لحسم الميدالية البرونزية

عاجل.. الاتحاد الأوروبى: 100% من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

رئيس "بوتاجاسكو" يتفقد مصانع البوتاجاز فى الصعيد (صور)

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر