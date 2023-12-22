"أبو نسب والإسكندراني وعصابة عظيمة".. أفلام رأس السنة 2024

حالة تنافس شديدة بين عدد كبير من افلام رأس السنة 2024 ، حيث تسعى كل منها إلى حصد أكبر عدد من الإيرادات في ظل منافسة موسم الكريسماس، أو ما يُعرف بموسم منتصف العام الدراسي.

وتتنافس افلام رأس السنة 2024 خلال الموسم عدد من الأعمال المختلفة والمتنوعة والتي توزعت بين الأكشن والكوميديا، وكان أولها فيلم "أبو نسب"، الذي طرح مساء أمس الخميس وحقق إيرادات مرتفعة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي.

افلام رأس السنة 2024

فيلم ابو نسب لمحمد عادل امام

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات، بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ويشارك في بطولة الفيلم مع محمد عادل امام، بالإضافة إلى ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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