784 جنيه إيرادات فيلم "الخميس اللي جاي" ليلة الخميس

فشل فيلم "الخميس اللي جاي" للنجم عمرو عبدالجليل في تحقيق إيرادات مرتفعة ليلة الخميس وسط منافسة شرسة من قبل الفنان محمد عادل إمام الذي حقق إيرادات وصلت إلى مليون و200 ألف جنيه متصدراً الترتيب.

قال الموزع السينمائي الدفراوي في بيان صحفي إن الإيرادات الخاصة بالفيلم وصلت إلى 784 جنيهًا فقط، وهو ما يجعله مهددًا بالخروج من منافسات الأعمال المعروضة في موسم الكريسماس الجاري.



وطرح أكثر من أغنية دعائية للفيلم "الخميس اللي جاي"، حيث جاءت الأغنية الأولى بعنوان "فركش" من تأليف مؤمن راجح وتوزيع أمير سليمان وألحان محمد راجح وغناء المطربة مي كساب بمصاحبة أبطال الفيلم. أما الأغنية الثانية فكانت بعنوان "ولاد الخميس" من تأليف محمد خضراوي وتلحين محمد راجح وتوزيع أمير سليمان وكذلك غناء المطربة مي كساب وأبطال الفيلم. أما الأغنية الثالثة فكانت بعنوان "الساحر" وقام بغنائها مطرب الراب رامز أفاتار، الذي كتب كلماتها مع كريم خطاب ولحنها أيضًا رامز أفاتار وقام بتوزيعها محمد بدر.

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر، محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

يذكر أن بطل الفيلم عمرو عبد الجليل يعرض له حالياً في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومن نجوم الجزء الثانى عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.