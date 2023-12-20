موعد الاحتفال بالكريسماس 2023.. رسائل التهنئة بمناسبة بمناسبة رأس السنة 2024

يبحث الكثير من الأشخاص باستمرار عن موعد الاحتفال بالكريسماس 2023، حيث يعتبر هذا العيد من أهم الاحتفالات لدى المسيحيين، ويأتي بعد عيد القيامة، ويغلب طابع الاحتفال بالكريسماس على أغلب المدن والعواصم العالمية وذلك بتزيين أشجار عيد الميلاد والإضاءات.

موعد الاحتفال بالكريسماس 2023

ويحتفل المسيحيون بذكرى ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام في ليلة 24 ونهار 25 ديسمبر من كل عام. وسنقوم فيما يلي بتقديم تفاصيل موعد عيد الكريسماس، وذلك في البلدان الغربية وفي كنائس المشرق يحتفل بعيد الميلاد العيد يوم السادس من يناير 2024، ويخلط الكثير بين الاحتفال بـ "الكريسماس" ورأس السنة، لكن في الحقيقة الثاني تعني الاحتفال ببداية العام الجديد.

ماهو الكريسماس؟

يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد المجيد أو الكريسماس، وهو عيد ديني يقام فيه احتفالات وتجمعات للاحتفال بميلاد السيد المسيح "عيسى"، ويتبادلون الهدايا والتهاني، وفي هذا اليوم المميز، تُزين شجرة الكريسماس بأحدث الصيحات والأفكار الإبداعية، وتوافق هذا الاحتفال مع يوم 25 ديسمبر في العالم الغربي.

موعد احتفالات رأس السنة حول العالم

الاحتفال برأس السنة ليس احتفالًا دينيًا، تبدأ معظم الاحتفالات برأس السنة الجديدة في 31 ديسمبر، وهو اليوم الأخير من العام، وتستمر حتى الساعات الأولى من يوم 1 يناير من السنة الجديدة. يشمل الاحتفال تناول الأسر لوجبات خاصة بالعام الجديد ومشاهدة عروض الألعاب النارية.



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رسائل التهنئة بمناسبة الكريسماس "رأس السنة الجديدة 2024"