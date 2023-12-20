الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد الاحتفال بالكريسماس 2023.. رسائل التهنئة بمناسبة بمناسبة رأس السنة 2024

الكريسماس
الكريسماس

يبحث الكثير من الأشخاص باستمرار عن موعد الاحتفال بالكريسماس 2023، حيث يعتبر هذا العيد من أهم الاحتفالات لدى المسيحيين، ويأتي بعد عيد القيامة، ويغلب طابع الاحتفال بالكريسماس على أغلب المدن والعواصم العالمية وذلك بتزيين أشجار عيد الميلاد والإضاءات.

موعد الاحتفال بالكريسماس 2023

ويحتفل المسيحيون بذكرى ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام في ليلة 24 ونهار 25 ديسمبر من كل عام. وسنقوم فيما يلي بتقديم تفاصيل موعد عيد الكريسماس، وذلك في البلدان الغربية وفي كنائس المشرق يحتفل بعيد الميلاد العيد يوم السادس من يناير 2024، ويخلط الكثير بين الاحتفال بـ "الكريسماس" ورأس السنة، لكن في الحقيقة الثاني تعني الاحتفال ببداية العام الجديد.

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ماهو الكريسماس؟

يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد المجيد أو الكريسماس، وهو عيد ديني يقام فيه احتفالات وتجمعات للاحتفال بميلاد السيد المسيح "عيسى"، ويتبادلون الهدايا والتهاني، وفي هذا اليوم المميز، تُزين شجرة الكريسماس بأحدث الصيحات والأفكار الإبداعية،  وتوافق هذا الاحتفال مع يوم 25 ديسمبر في العالم الغربي.

 موعد احتفالات رأس السنة حول العالم 

الاحتفال برأس السنة ليس احتفالًا دينيًا، تبدأ معظم الاحتفالات برأس السنة الجديدة في 31 ديسمبر، وهو اليوم الأخير من العام، وتستمر حتى الساعات الأولى من يوم 1 يناير من السنة الجديدة. يشمل الاحتفال تناول الأسر لوجبات خاصة بالعام الجديد ومشاهدة عروض الألعاب النارية.


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 رسائل التهنئة بمناسبة الكريسماس "رأس السنة الجديدة 2024"

  • كل سنة وأنتم طيبون عام يمضي وعام جديد يبدأ كل عام وانتم بخير.
  • أجمل التهاني لكم كل عام وانتم بخير.
  • أتمنى في هذا العام الجديد أن تحقق أحلامك وآمالك، كل عام وأنت بخير.
  • عام يمضي، وعام آخر يبدأ، أسأل الله أن يجعله من أفضل الأعوام التي تمر عليك، وأن تحقق فيه ما تتمنى، كل عام وأنت بخير.
  • أتمنى من الله لك التوفيق في هذا العام الجديد، كل عام وأنت إلى الله أقرب، كل عام وأنت بخير، عام جديد سعيد.
  • كل عام وأنت بخير، عام سعيد.
  • سنة سعيدة عليك، كل عام وأنت بخير.
  • اللهم بشرني في هذا العام الجديد بأجمل ما تمنيت، واجعل هذا العام فاتحة خير علي، وعلى أحبتي.
  •  الوقت يجري والليالي سريعة، باقي قليل وتنطوي صفحة العام، جعل السعادة ما تفارقك.
     

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