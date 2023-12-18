الروم: شجرة الكريسماس وتزيين شجرة الميلاد جاء بتأثير ثقافي غربي

تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، كبقية الكنائس الغربية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري، وعلى خلفية الاحتفالات طرح الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، عن شجرة الكريسماس.

دخول تزيين شجرة الميلاد لطقس كنيسة الروم

وقال خلالها إنه يُقال أن تقليد الكنيسة الأرثوذكسية لم يدرج على تزيين شجرة الميلاد إلا في القرنين الأخيرين بتأثير غربي.

لكن هناك شواهد على أن الشرق الأرثوذكسي عرف شجرة عيد الميلاد منذ القرن السادس، حيث وجدت مخطوطة تصف "شجرتين نحاسيتين" في كنيسة بناها الإمبراطور أنستاسيوس في طورعابدين شمال سوريا عام 512م "مزينة بمشاعل بيض وحُمر وأجراس وسلاسل فضية". ومثلها في كنيسة آيا صوفيا عام 563م حيث يصفها بولس سيليندياريوس، بقوله: "مشاعل وضعت على أشجار معدنية، تتسع في أسفلها وتضيق كلما ارتفعت حتى تصل في القمة إلى مشعل واحد".

ويفسر المتروبوليت إييروثيوس فلاخوس معنى الشجرة فيقول: "صحيح أن هناك شكوكًا في مدى انسجام الشجرة مع تقليدنا الأرثوذكسي، إلا أنها ترمز إلى المسيح وليست بعيدة عن نبوءة إشعياء النبي التي قال فيها : "ويخرج قضيب من جذع يسّى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم… يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض" .. وهذا ما يرتّل يوم عيد الميلاد في الكاطافاسيات، بالقول: "لقد خرج قضيب من أصل يسّى ومنه قد نبتّ زهرة" (في إشارة إلى ولادة يسوع من نسل داود ابن يسى). فالمسيح هو "شجرة الحياة" التي أزهرت من البتول في المغارة.

ومن كنيسة الروم الارثوذكس ايضا، قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن رؤوساء الكنائس المسيحية في القدس اكدوا دائما في كلماتهم وفي مواقفهم على مفهوم تحقيق العدالة في هذه البقعة المباركة من العالم والتي بدونها لا يمكن ان يكون هنالك سلام حقيقي فالسلام هو ثمرة من ثمار العدل وبغياب العدالة لا يمكن ان يتحقق السلام .

أن ثقافتنا هي ثقافة سلمية فنحن لا نؤمن بالعنف والقتل والحروب والارهاب وامتهان الكرامة الانسانية بل ندعو دوما الى المحبة والاخوة والرحمة بين كافة ابناء البشر.

نرفض الحروب حيثما كانت واينما وجدت والحرب التي تتعرض لها غزة في هذه الاوقات العصيبة يجب ان تتوقف سريعا لانها تحصد ارواح الابرياء والمدنيين وخاصة الاطفال ناهيك عن الدمار والمآسي الانسانية التي لا يمكن ان يستوعبها عقل بشري.

نطالب بوقف الحرب وهذا هو مطلب كل انسان يتحلى بالقيم الانسانية والاخلاقية النبيلة.

ان تكون انسانا يعني انك يجب ان تطالب برفع هذا الظلم عن شعبنا وان تنادي بأن تتوقف هذه المأساة حقنا للدماء ووقفا للدمار .