موعد حلول عيد الميلاد المجيد لعام 2024 في مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، خلال الفترة الراهنة بحلول فترة صوم الميلاد المجيد والذي ينتهي بحلول عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2024.

موعد عيد الميلاد المجيد في 2024

ويستمر عيد الميلاد المجيد لمدة يومين في عام 2024 وهو ما يحدث كل 4 سنوات بسبب ما يسمى بالسنة الكبيسة، شرح الامر للدستور جرجس مؤنس، الخادم الاكلريكي بالمنيا، والذي قال ان هناك ما يسمى بعلم الحساب الابقطي داخل الكنيسة وهو العلم المسؤول عن تحديد مواعيد الاحتفال بالاعياد والاصوام.

واشار الى كل اربعة سنوات يحل ما يسمى بالسنة الكبيسة، اذ يبدا الصوم يوم 26 نوفبمر بدلا من 25 نوفمبر، وياتي العيد يوم 8 يناير، الا انه اعتاد الشعب على حلول العيد يوم 7 يناير، ومنعا للغلط او حدوث التباس فتحتفل الكنيسة بالعيد يومي 7 و8 يناير اذ تقرا الكنيسة القراءات والتلاوات الخاصة بالعيد في اليومين.

صوم الميلاد المجيد

ويعتبر عيد الميلاد المجيد من الاعياد السيدية الكبرى، بينما يعتبر صوم الميلاد المجيد من اصوام الدرجة الثانية الذتي تسمح الكنيسة خلالها بتناول الماكولات البحرية مثل الاسماك، وذلك لكثرة ايام الاصوام في الكنيسة التي تتجاوزك الـ217 يوما، مما يعتبر عدد كبير من الايام فلزم ان تسمح الكنيسة بنوع من انواع البروتين ليدعم الصائمون في وجبات الإفطار.

وجاء ذلك في الاصوام التي لها مناسبات مبهجة مثل عيد الميلاد المجيد وعيد الرسل وعيد السيدة العذراء، بينما اصوام الدرجة الاولى هي الاكثر تقسفا وزهدا نظرا لطبيعتها الخاصة مثل الصوم الكبير وصوم الاربعاء والجمعة وصوم البرامون وصوم اهل نينوى المعروف شعبيا باسم صوم يونان.

ولصوم الميلاد طبيعة خاصة اذ ياتي تزامنا مع حلول الشهر المريمي وهو شهر كيهك وهو رابع الشهور القبطي والذي خصصته الكنيسة للتسبيح وتلاوة المدائح الخاصة بالسيدة العذراء.