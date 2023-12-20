الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الأوبرا في الإسكندرية بمناسبة الكريسماس الجمعة المقبل

حفل دار الأوبرا بالكريسماس
حفل دار الأوبرا بالكريسماس

تواصل دار الأوبرا المصرية عروضها بمناسبة الكريسماس والعام الجديد، حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين، حفلا بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا ومن إخراج دينا أحمد، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 22 ديسمبر على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”. 

برنامج حفلات دار الأوبرا للاحتفال بالكريسماس

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأغاني والثنائيات العالمية التى تحتفى بالكريسماس والعام الجديد منها يالها من ليلة مقدسة، كريسماس سعيد، ليلة هادئة، دعها تمطر ثلجا، إنه أروع وقت في السنة، سانتا كلوز قادم إلى المدينة، أيڤ ماريا، هل تسمع ما أسمعه، سأكون في المنزل من أجل الكريسماس، أغنية الكريسماس، رنين الأجراس، رجل الثلج، نتمنى لك كريسماس سعيد، آداء چيهان فايد، مصطفي محمد، عماد عادل، عزت غانم، إبراهيم ناجي، سلمى الجبالي، تامر توفيق، أسامة علي، برهان الدين فاروق، مينا مجدى، نورا الألفي، وتصميم الديكور والجرافيكس للمهندس محمد عبد الرازق.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون. 

على جانب آخر، تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، حيث تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء حفلًا بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، في الثامنة مساء غد الخميس، على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”. 

يتضمن برنامج الحفل نخبة من أعمال الموسيقار الراحل منها ادينى ميعاد وقابلنى، ياسلام على حبى وحبك، الربيع، بقى عايز تنسانى، روحى وروحك حبايب، إياك من حبى، ليالى الأنس، نجوم اللي.. أداء ياسر سعيد، إسلام مرسي، هبة إسماعيل، يمنى حسن، دعاء رجب، ياسمين إبراهيم، أميرة الرفاعي، محمد الخولي.

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