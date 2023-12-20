مواعيد أيام إجازات شهر يناير 2024 والإجازات الرسمية لنهاية العام الجديد
تصدر السؤال عن إجازات شهر يناير 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين والموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، ونتيجة لذلك يقدم "الدستور" خلال هذا التقرير إجازات شهر يناير 2024 ووإجازات عام 2024.
إجازات شهر يناير 2024
تبدأ أولى أيام الاجازات الرسمية يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 عيد الميلاد المجيد، وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن يوم عيد الملاد المجيد 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام لذلك من المتوقع أن يصدر نفس القرار في عام 2024.
كذلك الخميس 25 يناير 2024 اجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وكذلك عيد الشرطة المصرية ويتم تخصيصه كاجازة رسمية مدفوعة الأجر كل عام للعاملين بكافة قطاعات الدولة.
العطلات الأسبوعية خلال شهر يناير 2024
يحصل العاملون خلال شهر يناير 2024 على 8 أيام عطلات أسبوعية وهي الجمعة والسبت بداية وهم:
- الجمعة 5 يناير 2024
- السبت 6 يناير 2024
- الجمعة 12 يناير 2024
- السبت 13 يناير 2024
- الجمعة 19 يناير 2024
- السبت 20 يناير 2024
- الجمعة 26 يناير 2024
- السبت 27 يناير 2024
الإجازات الرسمية خلال 2024
- يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، ليصادف يوم عيد الميلاد المجيد أجازة.
- يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، والمصادف ثورة 25 يناير وأيضا عيد الشرطة يكون.
- يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، والمصادف عيد الفطر المبارك، وعلى أن تستمر الاجازة حتى يوم الجمعة، الموافق 12 من أبريل 2024.
- يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024، والمصادف إجازة عيد تحرير سيناء.
- يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، والمصادف إجازة عيد العمال.
- يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 والمصادف إجازة شم النسيم.