مواعيد أيام إجازات شهر يناير 2024 والإجازات الرسمية لنهاية العام الجديد

تصدر السؤال عن إجازات شهر يناير 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين والموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، ونتيجة لذلك يقدم "الدستور" خلال هذا التقرير إجازات شهر يناير 2024 ووإجازات عام 2024.

إجازات شهر يناير 2024

تبدأ أولى أيام الاجازات الرسمية يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 عيد الميلاد المجيد، وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن يوم عيد الملاد المجيد 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام لذلك من المتوقع أن يصدر نفس القرار في عام 2024.

كذلك الخميس 25 يناير 2024 اجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وكذلك عيد الشرطة المصرية ويتم تخصيصه كاجازة رسمية مدفوعة الأجر كل عام للعاملين بكافة قطاعات الدولة.

العطلات الأسبوعية خلال شهر يناير 2024

يحصل العاملون خلال شهر يناير 2024 على 8 أيام عطلات أسبوعية وهي الجمعة والسبت بداية وهم:

الجمعة 5 يناير 2024

السبت 6 يناير 2024

الجمعة 12 يناير 2024

السبت 13 يناير 2024

الجمعة 19 يناير 2024

السبت 20 يناير 2024

الجمعة 26 يناير 2024

السبت 27 يناير 2024

الإجازات الرسمية خلال 2024