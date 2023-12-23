السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر اليونايتد.. ظهور وجه جديد وعودة فيرنانديز أمام وست هام

اليونايتد
اليونايتد

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

ودفع تين هاج لأول مرة بالمدافع الشاب كامبوالا صاحب الـ 19 عامًا بجوار المخضرم إيفانز، بينما عاد برونو فيرنانديز لقيادة الفريق.

تشكيل اليونايتد.. ظهور وجه جديد

 

حراسة المرمى: أونانا

 

خط الدفاع: بيساكا، إيفانز، كامبوالا، شاو

 

خط الوسط: ماكتومناي، ماينو، فيرنانديز

 

خط الهجوم: جارناتشو، هيولاند، أنتوني

بينما جاء تشكيل الهامرز كالآتي:

 

حراسة المرمى: أريولا

 

خط الدفاع: كوفال، زوما، مافروبونس، إيمرسون

 

خط الوسط: باكيتا، وارد براوس، ألفاريز، سوتشيك

 

خط الهجوم: قدوس، باوين

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد وست هام فى المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز لاستعادة الثقة الغائبة عن الفريق بعدما تعادل فى الجولة الماضية مع ليفربول تلقى الخسارة قبلها فى مباراتين أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، كما خسر أمام بايرن ميونيخ بهدف نظيف في دوري الأبطال ليودع المنافسات الأوروبية هذا الموسم.

اليونايتد تشكيل اليونايتد فيرنانديز وست هام الدورى الانجليزى

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