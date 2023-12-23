السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 فى الدورى الإنجليزى

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يتناول التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 في الدوري الانجليزي الممتاز والتي يتنافس فيها مجموعة من أفضل لاعبي رياضة كرة القدم  والتي يمكن متابعتها عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports الرياضية والتي يشاهدها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة.


مواعيد مباريات اليوم السبت 23-12-2023

يمكن معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23-12-2023 في الدوري الانجليزي والذي جاء كما يلي:

موعد مباراة نادي وست هام يونايتد ضد نادي مانشستر يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

موعد مباراة فولهام ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي لوتون تاون ضد نادي نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي برينتفود في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي نوتيغهام فورست ضد نادي بونموث في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي توتنهام هوتسبير ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي ليفربول ضد نادي أرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

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عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة

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بعثة بيراميدز تصل الإمارات لخوض مباريات سوبر الأبطال (صور)

 

القنوات الناقلة مباريات اليوم

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت على حق بث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز ويمكن ضبط إشارة بثها عبر الاحداثيات التالية:-

تردد قناة Bein Sports 1

القمر الصناعي:- سهيل سات.
التردد:- 10810.
معدل الترميز:- 27500.
معامل تصحيح الخطأ:- 2/3.
الاستقطاب:- أفقي.

تردد قناة Bein Sports 2

القمر الصناعي:- سهيل سات.
التردد:- 10850.
معدل الترميز:- 27500.
معامل تصحيح الخطأ:- 2/3.
الاستقطاب:- عمودي.


معلقي مباريات اليوم

خصصت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports أفضل معلقي رياضة كرة القدم للتعليق على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023/2024 وهم:

مضر اليوسف، محمد بركات، عادل خلو، عصام الشوالي، محمد المبروكي، نوفل باشي، أحمد البلوشي، باسم الزير، عامر الخوديري، على محمد على، جودة بدة.
 

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مواعيد مباريات الأسبوع الرابع عشر وترتيب فرق دورى المحترفين

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة

 

حكام مباريات اليوم

يدير مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 مجموعة من أفضل حكام الفيفا وهم:-

أنتوني تايلور.
برايل هيل.
جون بروكسي.
ديفيد كوت.
روبي هات.
ستيف دان.
غراهام سكوت.

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