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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبي كرة القدم بمتابعة مواعيد مباريات اليوم الجمعة، حيث تعرض المباراة النهائية في كاس العالم للأندية، كما يلعب النادي الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث في نفس البطولة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يواجة النادي الأهلي فريق اوراوا الياباني، على ملعب الملك عبدالله الرياضي في مدينة جدة لتحديد المركز الثالث في البطولة، الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في المباراة قبل النهائية في بطولة كاس العالم للأندية. 

وتذاع مباراة الأهلي عبر شبكة قنوات SSC، على قناة SSC 1 HD المشفرة.

وأعلن النادي الأهلى تشكيل النادي الأهل أمام فريق اوراوا الياباني، وتكون حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني، وخط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، وخط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا وبيرسي تاو.

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مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستكمل نادي الزمالك مواجهاته في الدوري المصري خلال العام الجديد، وتكون أولى مباريات الزمالك القادمة يوم 2 يناير 2024 في مواجهتها أمام نادي سيراميكا كليوباترا الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم كأس العالم للأندية

يواجه فريق مانشستر سيتي فريق فلومينينسي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في نهائي كاس العالم للأندية مبارايات كأس العالم للأندية، وهي المباراة النهائية التي تحدد الفائز في مباريات كأس العالم للأندية. 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 

يواجه أستون فيلا فريق شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن مباريات اليوم الجمعة. 

يواجه ساسولو ضد جنوى: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2 ضمن مباريات الدوري الإيطالي. 

يواجه إمبولي ضد لاتسيو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

يواجه ساليرنيتانا ضد ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

يواجه مونزا ضد فيورنتينا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2

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